Jag upptäckte det i boken ”Upplandsgatan – historien om en gata i Malmö och dess omgivningar” av Peo Gertsson och Bertil Wilhelmsson, för jag minns inte honom från Södervärnsskolan.

Ronnie Hellström och jag var födda samma år.

Vi var båda målvakter.

Han var något bättre än jag.

Han blev faktiskt utsedd till världens bäste målvakt både 1974 och 1978, var given i det svenska fotbollslandslaget och fick Guldbollen 1971 och 1978.

Att titta på bilderna från 1950-talets Malmö i den ovan nämnda boken är som att se 1800-talet.

Det är kanske inte så konstigt att Ronnie Hellströms familj 1962 lämnade Malmö och flyttade till Tyresö utanför Stockholm. Hans mamma hade varit hemmafru i Malmö, men började arbeta på Posten och blev Sveriges första kvinnliga brevbärare.

Det var hon som ringde till Hammarby och undrade om laget hade plats för sonen Ronnie eftersom alla sa att han var väldigt duktig på att spela fotboll.

Det gick snabbt.

Han var 16 år när han debuterade i Hammarbys A-lag.

Han var 19 år när han debuterade i landslaget.

Han var 21 år när han gjorde sitt första VM.

Ronnie Hellström fick ledigt från jobbet för att åka till Mexiko och spela VM 1970.

Det som blev en sagolikt framgångsrik karriär kunde ha slutat där.

Alla trodde att Sven-Gunnar Larsson skulle stå i mål för det hade han alltid gjort, men förbundskaptenen Orvar Bergmark överraskade alla med att ta ut Ronnie Hellström.

Sverige mötte Italien i första matchen.

Angelo Domenghini slog på ett inte speciellt hårt skott rätt långt utifrån och bollen gick på nåt underligt sätt in i mål.

Italien vann med 1-0.

Ronnie Hellström blev syndabock.

Sven-Gunnar Larsson tog tillbaka sin plats och Ronnie Hellströms hånades överallt i Sverige för att han sjabblat in ett lamt skott. Jag försvarade alltid Ronnie Hellström redan då och menade att han var för bra, han var för snabb för Domenghinis skott och bollen rullade under honom in i mål.

Den tidens spelare bytte inte klubb så ofta. Ronnie Hellström spelade för Hammarby i åtta år innan han blev proffs i Kaiserslautern i Västtyskland där han stannade i tio år.

Han kallades ”Den flygande vikingen”.

Sverige har alltid haft bra, för att inte säga fantastiska målvakter, från Kalle Svensson till Andreas Isaksson och dagens landslagsmålvakt Robin Olsen. Det går inte att jämföra spelare från olika tidsepoker eftersom förutsättningarna är så olika.

Ronnie Hellström tränade två gånger i veckan under tiden i Hammarby och hade samtidigt ett heltidsjobb som inköpare på ett livsmedelsföretag och man behöver inte ens nämna det för att slå fast att Ronnie Hellström var en av Sveriges bästa genom tiderna, med makalösa reflexräddningar.

Hans förebild som målvakt var Sovjets Lev Jasjin, en lång men dyster herre som aldrig fått sin överman.

Ronnie Hellström planade ut karriären som målvaktstränare i både Hammarby och så småningom Malmö FF.

De sista åren bodde han i Beddingestrand, några mil från Malmö.

Jag såg honom ibland på Bromma flygplats när vi båda skulle med plan nånstans, vi nickade till varandra, men vi pratade aldrig.

Jag ångrar det.

Jag skulle sagt att jag alltid beundrade honom.

Vi kunde alltid ha pratat om Södervärnsskolan.