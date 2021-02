Åh… det gör ont bara att titta på bilderna efter Tiger Woods senaste krasch, i tisdags morse utanför Los Angeles. Har jag förstått allt rätt räddade säkerhetsbältet och krockkudden Woods liv.

Det var värre med benen.

Frågan är om Tiger Woods kommer att kunna gå igen.

Bilderna på bilen är en sak, de påminde om bilderna från helikopterolyckan där basketstjärnan Kobe Bryant dog, det är minst lika gripande att läsa rapporten från det läkarteam som utförde operationerna på Tiger Woods ben.

Vi har i den moderna sportvärlden blivit så vana vid att allting ska mörkas, vi ska inte få veta sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen utan det talas om ”överkroppsskada” eller ”underkroppsskada”.

Det jag läste i New York Times handlade om benpipor som stack ut på flera ställen, om försöken att återskapa en mosad vrist och fot, om muskler som fick skäras upp för att få i gång blodflöde, om hur man tog hud från andra delar av kroppen för att sätta på de ställen där benpiporna stuckit ut och hur man spikade fast metallplattor och -skenor för att få så mycket som möjligt att hänga samman.

Ibland räcker det kanske med ”underkroppsskada”.

Vad har Tiger Woods gjort världen för ont?

Räckte det inte med allt elände som han, hans familj och vänner gått igenom under den fantastiska karriären?

Skandaler, skador, otrohet, droger och ett beteende som gav ansikte åt ordet självdestruktiv.

Det var inte förrän jag såg den utmärkta och skakande dokumentären ”Tiger” på HBO som jag förstod och fick veta vad som möjligen drev Tiger Woods till att bli världens genom tiderna bäste golfare och samtidigt en person som levde två-tre extra liv utanför golfbanorna.

Idrottsföräldrar som kör sina barn för hårt kan vi se vid fotbollsplaner och hockeyrinkar var som helst i Sverige, men förhoppningsvis är det inte så många som kör sina barn hela vägen till psykologsoffan.

Tiger Woods ville egentligen bara impa på farsan.

Earl Woods ligger bakom sonen Tigers framgångar, men linjen mellan framgång och galenskap är tunnare än blå.

Tiger Woods var en ung, svart man – snarare pojke – som kastades in i en kritvit värld där han vann turneringar på golfbanor där ”såna som han” inte hade tillträde.

Pappan var hans förebild, men pappan raggade konstant upp kvinnor till familjens husbil när han och Tiger var ute på turneringar.

Tiger spelade och vann.

Pappa Earl hade party i husbilen.

Det är som det är, ”it is what it is”, som Joe Pesci säger till Robert De Niro i Martin Scorseses magnifika ”The Irishman”.

Men vad ska Tiger i en bil att göra?

Första gången var dåvarande frun Elin Nordegren inblandad, andra gången hade han somnat i bilen på en väg i Florida och när polisen frågade var han befann sig svarade Woods en stad i Kalifornien.

Jag vet: utanför städer som New York är bilen en familjemedlem i USA för man riskerar att kastas i fängelse om man är ute och promenerar längs en landsväg.

Jag tycker själv väldigt mycket om att köra bil, framför allt i USA, men har de senaste åren känt att det hade varit bekvämt med en chaufför, ungefär som advokaten Mickey Haller, ”The Lincoln lawyer”, i Michael Connellys kriminalromaner.

Tiger Woods körde för fort i tisdags.

Det fanns ingen alkohol, inga mediciner i blodet.

Klockan var strax efter sju på morgonen, Tiger Woods hade bråttom och körde för fort.

Man säger att han var på väg för att ge Drew Brees, quarterback i New Orleans Saints, en golflektion och var sent ute.

Så skönt det hade varit med en chaufför som väntade.

Själv har jag inte råd, men hade tagit en Uber. Det är i Kalifornien så billigt att åka Uber att man får ducka eftersom de kastar bilarna efter en.

Bilfabrikanten sponsrade Woods, men märket blir inte sämre med en chaufför bakom ratten.

Tiger Woods har gjort så många operationer på en sliten kropp att han allt oftare har blivit utdömd som golfspelare.

Han har alltid kommit tillbaka.

Han är tävlingsmänniska och lever för segrar, men får i fortsättningen leva gott på att lära Drew Brees spela golf.

Tiger Woods körde inte av vägen medvetet, skadorna på högerbenet visar att han stod på bromspedalen och bilbältet räddade honom.

Jag förstår inte de – mest amerikaner – som vägrar munskydd för att de inkräktar på deras frihet.

Bilbältet, då?

Det inkräktar ju också på friheten, friheten att dö.

VECKANS… … OS-CHEF Seiko Hashimoto Det var inte mer än rätt att mansgrisen Yoshiro Moto efterträddes av en kvinna som ordförande i Japans OS-kommitté. Det var Moto som inte ville ha med kvinnor på möten eftersom ”de pratar så mycket”. Nu fick gubbfan känna på karma när Seiko Hashimoto tar över hans roll. … BOXNING Hörnqvist v Klingberg Trodde att det var boxaren Otto Wallin som stod för veckans fajt, men det visade sig vara två käppakrigare som gjorde upp på is. Floridas Patric Hörnqvist får anses ha vunnit över Dallas John Klingberg när han drog Klingbergs tröja över huvudet. Florida vann själva käppakriget med 3-1. … PR0GRAMLEDARE Pernilla Wiberg För att göra ”bra tv” ska man inte krångla till det eller krysta fram nåt hittepå. Ett enkelt, öppet och underhållande samtal mellan Ingemar Stenmark, Anja Pärson och Jonas Nilsson, under ledning av Pernilla Wiberg, är det bästa ”Vinterstudion” presenterat den här säsongen. … KROSS Jonna Sundling Egentligen kunde rubriken ha varit ”revansch”, men när Jonna Sundling tog revansch för missen, kraschen, i VM 2019 så var det en total överkörning. Sprint brukar bestå av spurtstrider, men när Jonna tog guld hade hon kunnat åka baklänges över mållinjen, så härligt överlägsen. Visa mer