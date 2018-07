Nästa VM konkurrerar med Kalle Ankas jul

Roy Hodgsons Crystal Palace slog visserligen Halmstads BK med 6-1 i en träningsmatch på Örjans vall i måndags, men jag tyckte mig se gryende korn till ett HBK som kan vara tillbaka i allsvenskan redan nästa år. Toppstriden i superettan mellan Falkenberg, Helsingborg (med Andreas Granqvist och Rasmus Jönsson) och Halmstad blir spännande.

Det var dessutom kul att se Niklas Gudmundssons son, Gabriel, 19, och att konstatera att dagens HBK-tränare, Igor Krulj, 29, är i samma ålder som Roy Hodgson var när Halmstad tog guld 1976.

Mats Nilsson med bärlik: Fernando Hierro, tillfällig spansk förbundskapten=Daniel Nannskog, tv-man.

Det svider i hjärtat att se ett gammalt storlag som Åtvidaberg på väg ned i division 2 med rasande fart.

Är ingen rojalist, men att prinsarna Charles och William vägrade träffa Idioten i Vita huset och att drottning Elizabeth bar en brosch som hon fått av Barack och Michelle Obama vid hans besök i Storbritannien kan få mig att tänka om.

Varför blir jag inte förvånad om Zinedine Zidane också går till Juventus?

Fortfarande svindlande att tänka på att Kylian Mbappé inte var född när Frankrike tog VM-guld 1998.

Roy Hodgson berättade förresten att han blivit god vän med Bill Wyman, före detta basist i Rolling Stones. De bor grannar i Richmond i London och det har visat sig att Wyman är ”a massive Crystal Palace-fan”.

Diego Maradona som ordförande i Dinamo Brest i Vitryssland är svårt att ta in.

Michael Åhman imponeras – med all rätt – i ett mejl över att det kom 3 387 till speedwaystadion i Hallstavik för Rospiggarna-Masarna samtidigt som Frankrike mötte Belgien i fotbolls-VM.

Skriver upp 22 september i kalendern. Då möter den engelske boxaren Anthony Joshua ryssen Alexander Povetkin på Wembley i London. Joshua, som har 21-0 i matcher, sätter sina WBA-, IBF-, WBF- och IBO-titlar i tungvikt på spel. Upptäckte Joshua när han var gäst i ”The Graham Norton show” och blev tagen av hans charm och utstrålning.

Islands förbundskapten, Heimer Hallgrimsson, slutar. Tillbaka till tandläkarborren.

I skuggan av Cristiano Ronaldo… Djurgårdens försvarare Petronella Ekroth går också till Juventus.

Full av beundran för den finska tidningen Helsingin Sanomat som satte upp skyltar med texten ”Mr President, welcome to the land of the free press” när Idioten i Vita huset kom dit.

Malmö FF köper och säljer, men… Champions League-kvalet kan ta slut mot Cluj från Rumänien. Tufft lag.

Ser i The Guardian att det blir nya avsnitt av ”Luther”. Gillar verkligen Idris Elba, men serien tappade styrka och kraft när Ruth Wilson slutade.

Läste matsidan i New York Times och ögonen drogs till ordet Frenchette. Mycket riktigt: ägarna till nyöppnade Frenchette, Riad Nasr och Lee Hanson, är stora David Johansen-fans och döpte krogen efter hans låt. Frenchette ligger på 241 West Broadway, vilket bara är en pommes frites från där jag bodde i Tribeca. Nasr och Hanson kommer från Balthazar och har alltså skolats av min krogidol Keith McNally. Frenchette får strålande recensioner. Detta var första gången jag kände sug efter New York sen jag flyttade till Stockholm i januari.

Till slut var Pussy Riot de enda som vågade sätta sig upp mot Vladimir Putin under VM. Starkt och modigt jobbat, Ryssland är inget land för yttrandefrihet.