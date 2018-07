Verkligheten i division 5 Skåne nordvästra:

På grund av resor, jobb och avstängningar handlade det för Jonstorp mest om att försöka få ihop en trupp till hemmamatchen på Kullparken mot Ramlösa. Det unga, talangfulla Ramlösa ledde med 2-0 i halvtid och 3-2 i andra halvlek, men när domaren blåste av var resultatet 3-3 sen William Myllenberg kvitterat i 89:e minuten. Marcus Johnsson och Sebastian Kreymann Eriksson gjorde de andra två målen.

Dessförinnan förlorade Jonstorp borta mot Croatia på Olympiafältet i Helsingborg med 2-1. Sebastian Kreymann Eriksson gjorde Jonstorps mål.

Nästa match är på Valhall park i Skälderviken på lördag klockan 14.

Lasse med bärlik: Thibaut Courtois, belgisk målvakt=Charles de Gaulle, fransk ikon.

Göteborgskex byter namn till Rigakex efter flytten till Lettland.

Undrade vad före detta damfotbollsspelaren Tina Nordlund sysslar med numera och Tomas Silfver mejlade att hon är yogalärare på Mallorca.

Peru har inte varit med i fotbolls-VM sen 1982. Jag hade glömt de väldigt fräna matchtröjorna.

Roligast på gammel-tv just nu: ”The Graham Norton show”, fredagar 22.15 på SVT1- och SVT play, förstås.

Till och med Triple Crown-vinnaren Justify tackade nej till att besöka Idioten i Vita huset. Säger i ett uttalande: ”Vill jag se en häströv kan jag sluta tvåa i ett lopp.”

Har dessutom alltid gillat Kroatiens tröjor.

Kanske bäst att tillägga att det där om Justify och Vita huset var ett skämt som jag hittade på Instagram. Man vet aldrig så här års.

Usain Bolt var väldigt bra och rolig i ett avsnitt av ”The Graham Norton show”, de flesta av de gamla programmen finns på BBC Brit och/eller Youtube.

Martin med VM-bärlikextra: Yussuf Poulsen, Danmark=Erik Dellums, som spelade Luther Mahoney i ”Uppdrag mord”.

Tycker för övrigt och fortfarande att Willian ska heta William.

I samma ögonblick som Andreas Granqvist slog in straffen mot Sydkorea dog debatten om VAR i Sverige.

Sweden Hockey Games blir Beijer Hockey Games: äntligen!

På tal om att lådviner inte får paketeras hur som helst: vem fan vill ha ett vin som ser ut som en handväska?

Jag är inte så dum att jag tror att Fifa agerar efter humana och inte ekonomiska skäl, men nånstans är det stor humor att samtidigt som Idioten i Vita huset vill bygga en mur mot Mexiko och ligger i handelskrig med Kanada placerar Fifa fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko.

XXXTentacion levde och dog som han lärde.

Malmö FF fick ”drömlottning” i Champions League-kvalet. Det sa man i fjol också om FK Vardar från Makedonien, det är sånt man säger så här års.

”Good thing” med Leon Bridges, ”Whatever it takes” med James Hunter Six och Durant Jones & The Indications är de tre bästa album jag hört i år.

Man tar inte Sepp Blatter där man sätter honom.

Stavhopparen Armand Duplantis kan vara det bästa vi har.

Spännande att Victor Nilsson Lindelöf efter sin febertopp gick direkt tillbaka bredvid Andreas Granqvist i går. Jag gillar Nilsson Lindelöf, men med tanke på Pontus Janssons insats mot Sydkorea, så… ja, nä…

Har sms:at med min vän Juan Chavez från gamla frukosthaket The Gramercy i New York. Han tror att Sverige och Mexiko går vidare från gruppen, han kan mycket väl ha rätt.

Singeln ”Mercy mercy” får mig att febra efter Fatboys kommande album i september.