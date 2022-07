Har jag hamnat i ett segelbåtsmästerskap?

Jag har aldrig upplevt ett svenskt landslag så förhandshaussat, uppskrivet, framhejat och axelklappat som det som just nu representerar Sverige i EM i England.

Guldet var klart redan för några veckor sen.

Redan efter slutsignalen, när lördag var på väg att bli söndag, började reträtterna.

Än en gång: tack för det.

Jag höll på att missa premiären.

När jag skulle logga in på C More ville C More veta vem jag var, trots att jag troget betalat min avgift varje månad.

Det tog en kvart att komma in och jag tror det beror på att jag befann mig i Halland istället för Stockholm för när jag kollade mejlkorgen hade jag fått varningsmejl om att en person i Halmstad försökte logga in på mitt C More-konto.

När jag väl fick igång sändningen trodde jag det var fel.

Programledaren Frida Nordstrand stod på en brygga, sträckte ut armarna och sa:

– Välkomna till EM.

Vaf… hade jag hamnat i nåt segelbåtsmästerskap? Var är hon? Det ser inte ut som England!

Men det skulle vara så.

TV4/C More har i ett gravt anfall av hjärnsläpp valt att lägga sin fotbollsstudio strax intill Junibacken på Djurgården i Stockholm. Man ser Gröna Lunds berg-och-dal-bana och ibland när tramset blir för tramsigt kommer jag på mig själv med att följa en berg-och-dal-banevagn när den kämpar sig upp till krönet för att därefter ta fart nedåt.

Premiären bland segelbåtarna var hemsk.

- Hur viktig är matchen, frågade Frida Nordstrand inför England-Österrike.

- Den är jätteviktig, sa Vicki Blommé.

- Den är jättejätteviktig, sa Lotta Schelin.

Hade studion haft en tredje deltagare hade matchen varit jättejättejätteviktig.

Det är inte lätt.

Eller också så är det det.

Fotboll är en enkel sport, som Kim Källström sa en gång: när man har bollen anfaller man, när man inte har bollen försvarar man sig.

Denna briljanta analys kan man däremot knåda, bända, vända, tapetsera ett uterum med, mangla, slita sönder, koka långkok på och sätta samman timme ut och timme in i en tv-studio medan linorna smattrar i segelbåtarnas master utanför studion.

Jag vet inte om det beror på att det handlar om ett mästerskap för damer, men man ska prata om den psykiska hälsan, hur man mår och hur det känns att gå in på planen och hur det känns att gå ut från planen och när vi hamnade i en intervju med landslagspsykologen Rasmus Liljeblad var jag tvungen att gå ut och titta på Kattegatt några minuter.

Jag är ingen motståndare till idrottspsykologi och är övertygad om att den kan vara både nyttig, behjälplig och väsentlig, men att ägna ett helt inslag där man upphöjer självklarheter till hjärnkirurgi är för mycket för mig.

Då har jag ändå inte nämnt Lotta Schelins intervju med Caroline Seger. Eller vad man ska kalla det.

Men man uppfinner hjulet varje dag i TV4.

Reportern Mattias Tjernström får rapportera om den ”fantastiska stämningen” i England och supportrar intervjuas som om det aldrig spelats en fotbollsmatch förut.

Olof Lundh har en unik roll i svensk sportjournalistik och jag spetsar öronen varje gång han har nåt att berätta om damfotboll, dess ekonomi och framtid. Jag fick spetsa extra mycket inför premiärmatchen där han stod på en fullsatt arena och gastade i en mikrofon för att höras.

Lundh ska sitta i en studio.

Har man nåt att säga ska man höras.

Lasse Granqvist och Hanna Marklund kan man lita på, det känns tryggt när Granqvist drar igång ett mästerskap, men jag har också blivit förtjust i Lena Sundqvist och Jonas Eidevall.

Eftersom jag aldrig tittar på hockey har jag missat Sundqvist, men hon är bra både före och under matchen. Hon är, som Petra Svensson på Discovery, sprungen ur radiosporten och som Petra påläst och kunnig och har ett språk som inte är nedsmutsat av tränaruttryck och klichéer.

Jonas Eidevall kände jag till som tränare för Arsenals damlag, nu är han med i både BBC och TV4. Han låter ibland som en magister, men jag gillar det han säger eftersom han säger saker som får mig att tänka: aha, det var så det gick till.

Eidevall skulle aldrig säga att en spelare är jättejätteviktig.

SVT har som alltid 60 meters försprång i ett 100-meterslopp när man har en studio som inte enbart är till som ett snabbt depåstopp mellan reklaminslagen.

Jane Björck är rutinerad som få, Daniel Nannskog hade klockrena analyser av Danmarks dåliga sidor och fick rätt i allihop, Tony ”Tiger” Gustavsson var klok och Nilla Fischer hade betydligt ärligare berättelser om hur det är i ett landslags omklädningsrum än man kan förvänta sig av nån som slutade spela i landslaget för några timmar sen.

På onsdag har SVT Sverige-Schweiz.

Tack för det också.