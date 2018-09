Regnet öste ned över nordvästra Skåne förra helgen och molnen fortsätter se mörka ut för Jonstorp som förlorade, 4-1, hemma mot Helsingborgs AIS i division 5 Skåne nordvästra, Amilcar Garay gjorde Jonstorps mål.

Nedflyttning till division 6 är nu ett verkligt hot och veckans två matcher är viktigare än viktiga. I dag spelar man borta mot Bergandy på Norrvalla IP i Helsingborg klockan15.30 och på torsdag tar man emot Förslöv hemma på Kullaparken klockan 19.

Tommy med bärlik: Harry Kane, Tottenham=Butthead, ”Beavis och Butthead”.

Ofattbart att SL kör korta tåg till och från Solna när det är konsert eller match på Friends arena.

Det var en bitvis skakande intervju som före detta fotbollsunderbarnet Michael Owen gav i engelsk tv. Han var så rädd för att skada sig de sista sex åren av sin aktiva karriär att han ”gömde sig” under matcherna.

Jättekastet på 69,72 vid SM i Eskilstuna skulle Daniel Ståhl ha fått i väg på EM i Berlin i stället.

Tror inte att Erik Johansson och Jonas Olsson spelar Turtles gamla ”Happy together” i Djurgårdens omklädningsrum.

I våra sedvanliga förhandlingar om vem som ska bli teckning funderade Helén Rasmusen och jag ett tag på Simona Halep. Det var tur att vi valde Pernille Harder, Halep blev i måndags första toppseedade kvinna att åka ut i första omgången av US Open i tennis.

Jonas Olsson är å andra sidan förbannat bra i Viasat.

Andreas Kramer och hans silvermedalj kom i skuggan av Armand Duplantis stavguld vid EM i Berlin, men Andreas fortsätter imponera på 800 meter.

Boz Scaggs nya album, ”Out of the blues”, är underbart. Älskar mest en lysande version av Neil Youngs ”On the beach”. Den har alltid varit min favoritlåt med Young.

Lider med Victor Nilsson Lindelöf.

Mathias Karlmander tweetar: ”Lika konstigt som att Robert Prytz har spelat i IFK Göteborg, lika konstigt är det att Dan Corneliusson har spelat i Malmö FF”.

Ingen kan påstå att Dalkurds Smajl Suljovic levde upp till sitt förnamn i jiddret med Hammarbys Imad Khalili.

Calexico var magiskt bra på Nalen i Stockholm.

Skellefteås Pontus Petterström lägger av och… jag har alltid tyckt att det är ett roligt namn.

Viktig läsning: Carsten Jensens artikelserie om Danmark och dess politik i Dagens Nyheter.

Med både Nicola Djurdjic och Imad Khalili i mask blir Hammarby ett ”När lammen tystnar” i allsvenskan.

Trots namnet: Hanna Glas är ingen glaslirare...

Gillar Björn Poulsen i Hammarby.

Kämpa, Zetterberg.

… men Lina Hurtig står för sitt namn.

Från release med Helikoptern på Riche i Stockholm till Los Lobos på Pustervik i Göteborg: ibland lever jag det ljuva livet.

Trelleborg ringde till Tom Prahl…

Jag har sett Storbritanniens premiärminister Theresa May dansa. Jag har inte hämtat mig än. Finns på youtube.

Jag är inte förvånad över att den suveräne quarterbacken Aaron Rodgers skrivit ett kontrakt med Green Bay Packers som ger honom 1,3 miljarder kronor över fyra år. Rodgers fick dessutom en ”signing bonus” på cirka 400 miljoner kronor. Men ändå: Rodgers är 34 och blir, som så ofta, inte yngre.

Började följa Fulham för att kolla löftet Ryan Sessegnon, 18, men har blivit förtjust i den storväxte serben Aleksandar Mitrovic.

… nu måste Gefle ringa Pelle Olsson.