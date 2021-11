Även om de samtidigt alltid säger att de fokuserar hundra procent på det egna laget skorrar det falskt när till exempel Degerfors Christos Gravius i FotbollDirekt pratar om sin dröm att få spela i AIK. Degerfors kämpar för att hänga kvar i allsvenskan, möter Hammarby hemma i dag och ska man bygga en gemenskap ska ingen prata om andra klubbar.

”Hans i Lund” med bärlik: Jonas Thern, brons- och Värnamo-legendar=Olle Jönsson, Lasse Stefanz.

– Visste du att Bruce Lee har en bror som är vegetarian?

– ????

– Broco Lee.

Spelare som inte får spela klagar förr eller senare, det ingår i konceptet. Men vad gäller Donny van de Beek förstår jag hans missnöje eftersom jag inte förstår varför Manchester United värvade honom från Ajax bara för att sätta honom på bänken.

Väldigt bra intervju med Ola Toivonen i Kvällsposten i veckan.

”-K” mejlar: ”Jonas Eriksson måste väl bli årets visselblåsare?”.

Föll aldrig in i gnället mot Marcus Berg i landslaget. När vi nu ser honom i allsvenskan kan vem som helst inse att han spelar på en helt annan nivå än alla andra.

I dag missar jag inte Halmstad–Elfsborg klockan 15.

Henrik Skoglund mejlar: ”Jag kände samma glädje som du när Värnamo gick upp, men tror ändå att fotbollens själ är såld och förlorad. Det väcktes visst hopp med protesterna mot Super League (som ändå, typ, blir av, vilket du konstaterar), men att en hel fotbollsvärld låter VM spelas i Qatar visar hur ryggradslösa alla länders förbund och journalister (sorry) är. Ett hyckleri av sällan skådat slag.”

Stina Nilsson är uttagen till världscuppremiären i skidskytte i Östersund den 27 november. Helt rätt. Att tävla på riktigt är enda sättet för henne att utvecklas till en ypperlig skidskytt, vilket jag är övertygad om att hon kan bli.

Poya Asbaghi var alltså för dålig för IFK Göteborg, men dög i U21-landslaget och duger i Barnsley i England.

Det är total dårskap om Sveriges radio säljer vinylskivorna i världens förnämsta skivarkiv.

Jag var nog orolig för att comebacken efter 40 år skulle vara pinsam och att det är därför som jag, sist av alla, har lyssnat på Abbas ”Voyage” först nu. Den är kanon. Bäst: ”Just a notion” och ”I can be that woman”. Björn Ulvaeus är en underskattad textförfattare.

Vilket lag som helst utom Portugal i playoff i mars. Glömmer aldrig hur Cristiano Ronaldo körde över oss i två matcher 2014.

Roger Federer tror sig missa Wimbledon nästa sommar på grund av knäoperation. Jag tror han får svårt att komma tillbaka överhuvudtaget, han är trots allt 40.

”Roger i Skoghall” mejlar: ”Bäste idrottare? Stavhopp, skridsko eller häst? Plantan tog OS-guld. Nisse två VM. Peder? Tja, hästfolk har lyckats förr. Gerhardsson måste bli årets ledare”.

På tal om comeback: det är tolv år sen Jane Campion gjorde film senast, men nu finns ”The power of the dog” som är en mäktigt fascinerande historia. Benedict Cumberbatch spelar cowboy i en tid när (vilda) västern börjar bli modern och synen på manlighet förändras. En fantastisk film som strömmas på Netflix, men också går på bio och ni vet hur det är:

… film ska ses på bio, fotboll ska spelas på gräs.