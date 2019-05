Vi har hört det förr:

– Allt kan hända i sport.

– Det är små marginaler.

– Det är mycket känslor.

Jag säger bara:

– Bla bla bla.

***

Finske förbundskaptenen Jukka Jalonen sa det bäst när jag träffade honom på finska spelarhotellet dagen före torsdagens kvartsfinal.

– Sverige har så mycket mer att förlora än vad vi har. Det är ett FM Liiga-lag, mot ett NHL-lag. Om Sverige förlorar så kommer svenska folket inte bli glada.

Jalonen har naturligtvis helt rätt.

Sverige är superfavoriter att vinna den här kvartsfinalen.

Ett lag med 21 NHL-stjärnor ska naturligtvis besegra ett lag med 18 VM-debutanter, där majoriteten till vardags spelar i finska ligan.

För det finska laget är det en seger bara att vara i en kvartsfinal i den här turneringen. Finsk media sågade laget stenhårt före turneringen och några fruktade till och med det värsta. Att Finland skulle riskera att åka ur VM:s A-grupp.

När Finland inför sista gruppspelsmatchen mot Tyskland spelade om gruppsegern så kunde Jukka Jalonen inte låta bli att ge finska journalister syrliga kommentarer.

Jalonen var snällare mot mig.

Han log belåtet när han pratade om finska utgångsläget och sa:

– Vi ska vara lite ”pain in the ass”, all the time”. Så att det blir tufft mentalt och fysiskt för Sverige.

– Det ska bli intressant att se hur Sverige startar matchen och hur svenska spelarna hanterar pressen.

***

Rikard Grönborg såg inte alls lika belåten och bekväm ut senare samma eftermiddag då han mötte journalister på svenska spelarhotellet.

Efter en fem timmars tågresa från huvudstaden Bratislava stod han där med lite svettdroppar i pannan och tvingades börja med att be SVT-sportens Marie Lehmann om ursäkt för deras uppmärksammade tv-intervju.

Det var inte här vi skulle landa tillsammans med Tre Kronor.

Dagen efter en förnedring mot Ryssland.

I stålstaden Kosice i östra Slovakien, bara åtta mil från gränsen till forna Sovjetunionen (Ukraina), med en ”skyline” bestående av rykande skorstenar vid stålverket som har över 13 000 anställda.

Rikard Grönborgs karriär som förbundskapten kan inte sluta med en ilsken tv-intervju och ett fiasko i Steel Arena.

Nu var jag nära att skriva:

Allt kan hända.

Men, nej.

***

Fanns det något bra med förlusten mot Ryssland var det att Tre Kronors stolthet blev lite sårad. Spelarnas heder står plötsligt på spel.

Sådant brukar ofta ge seger.

Nu möter Sverige dessutom en klart underlägsen motståndare.

I första perioden mot Ryssland visade Sverige världsmästarklass.

Det vinnande spelet finns där. Kunskapen om vad som krävs.

Det handlar om noggrannheten och strukturen i försvarsspelet - för såväl backar som forwards.

Det handlar om att varje enskild individ tar eget ansvar att bidra med sin bästa hockey till Tre Kronor, ingen kan gömma sig och tänka detta fixar någon annan.

Allt spelare förtjänade kritik efter matchen mot Ryssland!

Alla måste spela bättre!

Och jag är övertygad om att den medvetenheten finns i laget.

Jag kan inte se något annat slut än svensk seger mot Finland.