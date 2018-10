Inget lag blev så hypat på försäsongen som Rögle.

Nu är läget det motsatta och inget lag har underpresterat som det här tippade slutspelslaget.

Efter åtta matcher har Rögle bara en seger, fyra poäng och är sist i SHL.

Rögle har gjort minst mål av alla lag i ligan, har sämst power play och sämst box play.

Unga talangen Lucas Elvenes är så missnöjd med läget i sitt hjärtas lag att han är på väg till Frölunda.

Tränaren Cam Abbott och sportchefen Chris Abbott är arga. Något som Cam inte kunnat dölja, som efter förlusten mot Luleå senast då han sa: ”några av killarna gör inte sitt bästa”.

Jag blev förvånad och undrade direkt: "men snälla Cam, det är ditt jobb att se till att spelarna gör sitt bästa".

Cam Abbott visar drag av omodernt ledarskap och en omognad sina uppgift.

Det går inte att avfärda läget med att säga att ledare från Nordamerika aldrig gör succé i svensk hockey. Då har man helt glömt bort Jeremy Colliton i Mora.

Nej, det handlar inte om en kulturkrock.

Utan om vilket ledarskap som fungerar år 2018.

Elvenes gillade inte lagkaptens utskällning

Att skälla på lagkompisar som lagkapten Craig Schira har gjort, det kommer göra att lagkompisar reagerar. Som Lucas Elvenes gjorde nyligen, då han inför laget sa det självklara:

- Vi blir inte bättre av att du skäller på hos hela tiden.

En sund reaktion. En motreaktion mot de arga orden från Cam Abbott och Craig Schira i inledningen av säsongen.

Vad som hände när Elvenes sa ifrån?

Då blev han utskälld av Cam Abbott som ilsket förklarade:

- Du ska ha respekt för din lagkapten!

Cam Abbott har även känt sig tvungen att påpeka:

- Det är jag som bestämmer.

Då är det kris på riktigt.

När chefer i vilken verksamhet som helst landar i den typen av argument, då är övriga inblandade illa ute.

Rögle behöver inte ledare som gapar "my way or the highway", här behövs ledare som lyfter spelarna.

Elvenes tillhör Rögles DNA

Det kan hända att Lucas Elvenes kan vara besvärlig, så väl känner jag inte honom.

Men hans farfar har spelat i Rögle, hans pappa, två av hans pappas brorsor och just nu återfinns även Lucas brorsa Ludvig i laget.

En Elvenes är inte en inhyrd legoknekt i Rögle.

Elvenes är en del av den här klubbens DNA.

Lucas Elvenes har talang nog att draftas av Vegas Golden Knights och han spelade en träningsmatch med fjolårsfinalisten i samband med campen på försäsongen.

Sedan var det bestämt att han skulle tillbaka till Rögle.

Skulle han plötsligt flytta till Frölunda?

Det skulle vara ett större misslyckande än fyra poäng på åtta matcher.

Det ser ut som Rögle tränat för hårt

Det är dags för bröderna Abbotts att se sig själva i spegeln.

När Cam dundrade in i fjol var han precis den spark i rumpan spelarna och hela föreningen behövde. Han kom in med energi och rätt inställning.

Men vad har bröderna Abbott för långsiktig plan med Rögles spel?

Jag har sett glimtar av en spelidé som bygger på hög forechecking och att stressa fram misstag hos motståndarna. Men jag har också sett vilsna spelare som hamnat fel i positioner och varit lätta för motståndarna att hantera.

Skickliga spelare har blivit flyttade till fjärdekedjan eller petade.

Mitt intryck är att Rögle har tränat för hårt. Som om man spelarna inte orkar spela matcher.

Ja, så illa ser det faktiskt ut.

Rögle har talang för att vara ett topplag i ligan. Bröderna Abbotts var väldigt nöjda med sin spelartrupp före premiären och nu när skadade Mattias Sjögren närmar sig comeback har ledningen ingenting att skylla på.

Rögle är inte sämst i SHL för att man har ligans sämsta lag.

Det är ledarskapet som havererat och det kan bara förändras om ledningen vaknar upp i år 2018 och lägger bort de hårda orden och gnället och ser till att få ut det bästa av sitt lag i stället.