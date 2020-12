I det verkliga livet är Henke en ung man

Inledningen av hans meddelande på torsdagskvällen säger allt:

– It breaks my heart (literally) to share this news.

Henrik Lundqvist meddelande om att han inte kommer spela ishockey den här säsongen kom förstås som en chock.

Tv-klippet där han har svårt att hålla tårarna tillbaka visar hans hjärtekrossande situation just nu.

38 år gammal skulle han ta ny sats i Washington Capitals efter 15 år i New York Rangers.

Att han valde att fortsätta sin karriär handlade inte om pengar, inte om ego - inte om någonting annat än hans passion för sporten.

I idrottsvärlden är du gammal när du är 38 år.

De flesta världsstjärnor tvingas lägga av långt före att de nått den åldern.

Men i det verkliga livet utanför hockeyrinken är Henrik Lundqvist ung.

Där är han bara 38 år - med hela livet framför sig.

Och det är förstås hans viktigaste fokus just nu.

För en gångs skull i hans liv kommer hockeyn långt ner på listan över vad som är viktigast i livet.

Då var han på strålande humör

Exakt vad han har för hjärtproblem är oklart. Sedan är det en sak att kroppen ska klara av elitidrott på absolut högsta nivå - och något helt annat att leva ett vanligt vardagsliv.

Så förhoppningsvis kommer han repa sig så snart som möjligt och sedan leva ett långt och bra liv utanför hockeyrinken.

Han kommer inte sakna möjligheter till roliga jobb och uppdrag.

Senast jag gjorde en stor intervju med Henrik var i början av november. Då var han på strålande humör. Familjen hade nyligen varit i Washington, skaffat en bostad i USA:s huvudstad och träffat gamla bekanta och nya lagkompisar, som Carl Hagelin och Nicklas Bäckström.

Jag medgav att det kommer ta tid att vänja sig med Lundqvist i Capitals.

– Hehe. Ja, det är klart att det här är ett nytt kapitel, absolut. Men jag har lagt väldigt mycket tid på hela den här processen, för att jag verkligen skulle komma fram till det som känns rätt för mig, svarade Henke.

Högst sannolikt att han spelat sista matchen

Lika uppspelt var han senast vi hade kontakt, för tio dagar sedan.

Han avslöjade givetvis ingenting om sina då pågående läkarundersökningar. Utan uttryckte sig hoppfullt och att han var sugen på att spela match igen.

Senaste gångerna vi pratat har det handlat väldigt lite om livet efter hockeyn.

För likväl som han hade lämnat tiden i Rangers bakom sig, lika mycket var framtiden efter hockeyn ett oskrivet blad.

Henrik levde i nuet och var fullständigt fokuserad på att spela hockey för Washington Capitals.

Vi kom in lite på att han och Rangers säkert skulle ha någon form av samarbete framöver, men ingenting var klart och han sa ”det är så mycket som intresserar mig, vi får se”.

För Henrik var en framtid utan hockey något avlägset som han inte behövde fundera över.

Han hade hockeymatcher att spela.

Nu tog säsongen slut innan den började.

Det är högst sannolikt att Henrik Lundqvist har spelat sin sista match.

Men som sagt: nu lägger vi hockeyn åt sidan.

Nu handlar det om att Henrik Lundqvist är en ung man mitt i livet som i första hand ska bli frisk.