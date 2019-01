Det var okej drag i Cloetta Center i början av matchen och under slutminuterna av torsdagens match mot Skellefteå.

Linköping är sexa i publikligan i SHL och snittar 6010 åskådare per match. Även om det är 2300 åskådare under publikkapaciteten så är det en ökning med över 300 åskådare per match jämfört med förra säsongen.

Vi har en rekordjämn liga där varje match är viktig och då har det också kommit fler åskådare jämfört med i fjol, även om ökningen är liten så är det en seger för SHL att det är en ökning.

Skellefteå har haft det lite jobbigare publikmässigt jämfört med andra, tappat lite jämfört och snittar bara 4468 åskådare per match.

Även om jag som är född och uppväxt i Eskilstuna utan hockey av toppklass nästan kan bli förbannad på fans i hockeystäder som väljer att stanna hemma eftersom jag vet hur det känns att inte ha något lag i sin hemstad.

Ibland kan jag nästan skrika:

– Ni vet inte hur bra ni har det!

Ericsson hyllar publiken i Skellefteå

Men om Skellefteå fortsätter spela hockey som den här kvällen, då bortalaget dominerade fullständigt mot ett skadedrabbat Linköping, så kommer även svårflirtade fans i Skellefteå komma till arenan nästa gång.

Samtidigt är det enkelt.

När jag häromdagen försökte få Jimmie Ericsson att ge en liten passning till fansen som sitter hemma så gjorde han precis tvärtom.

– Du får vad du förtjänar! Vi har inte spelat tillräckligt bra. Vi har en grym hemmapublik och det är alltid häftigt att spela inför fullt hus. Men när vi haft fullsatt i vinter, då har vi inte presterat. Det är vårt ansvar att prestera så att publiken vill komma tillbaka, sa Jimmie och förtydligade att han inte ville dela ut någon passning alls, utan upprepade:

– Vi måste förtjäna det!

Han har förstås rätt.

Och som Skellefteå uppträtt på sistone förtjänar laget både fulla hus och mer beröm.

Simpelt är ofta bäst

Vad har hänt?

Hur är förvandlingen möjlig?

Jimmie Ericsson har pratat om enkelhet i spelet och att Skellefteå ska "tvinga motståndarna att skapa lägen genom egen skicklighet, vi ska inte bjuda på enkla lägen".

– Vi måste inte hela tiden spela fyra pass ur egen zon. Ibland är det tillräckligt med en passning eller att bara skicka iväg pucken om vi är i svårt läge, menar kapten Ericsson.

Skellefteå har numera ett enklare och rakare spel ur egen zon.

Arbetsdisciplinen och noggrannheten i spelet över hela banan har höjts avsevärt.

Laget bjuder inte längre på misstag och överarbetar inte situationer.

Skellefteå spelar rakare, enklare.

Det är lite mer simpelt. Simpelt är ofta det bästa.

Men det kräver disciplin, särskilt med så många skickliga spelare i laget som kanske hellre gör en snygg dragning eller hellre slår en svår passning än sarg ut eller bara dumpar in pucken i anfallszonen.

Tommy Samuelsson, Jimmie Ericsson och de andra ledartyperna i föreningen har fått alla att förstå att kreativitet och artisteri måste stå tillbaka för ett enklare grovarbete.

Det är inte lika elegant och snabbt spel som vi sett av Skellefteå tidigare år.

Men det är vinnande hockey.

Det är bra nog för att Skellefteå plötsligt blivit seriens hetaste lag.