Låt oss börja md den minst dramatiska matchen denna lördag med åttondelsfinaler.

HV 71 visade slutspelsklass direkt i Jönköping.

Vi svenskar kan i hockeysammanhang lätt bli imponerade av uttrycksfulla kanadensare som håller allt annat än låg profil. Cam Abbott syns och hörs - som när han ryckte åt sig tv-experten Niklas Wikegårds tv-skärm i en mach nyligen.

Men i första omgången av slutspelet fick kanadensaren Can Abbott en slutspelslektion av den lågmälde kollegan Stephan ”Lillis” Lundh, uppväxt i Farsta utanför Stockholm där han i unga år lirade i samma hockeylag som Micke ”Svullo” Dubois.

Men ”Lillis” har en slutspelserfarenhet som Abbott saknar.

Det var Lundh och HV som efter 14,38 av första perioden hade ledningen med 3-0.

HV skapade flest chanser, spelade smartast och gjorde färre misstag än sina motståndare.

Rögle saknade smartness

Rögle hade spelglädje och iver - men saknade smartness och kyla.

Även om Rögle gjorde sitt mål strax före första paus, så blev det aldrig ens spännande i den matchen.

Jag köper heller inte coach Abbotts snack om att:

– We came here ready to play!

Är man redo för slutspel på riktigt, då släpper man inte in tre mål på 14,38.

I Växjö var båda lagen redo för match. Även om Örebro överraskade Växjö.

Örebro som avslutade grundserien med en tam match mot Malmö visade omedelbart det mod som krävs i ett slutspel när tian i tabellen skakade regerande svenska mästarna.

Och visst, jag förstår ilskan bland spelare, ledare och supportrar från Örebro.

Avgörandet känns orättvist. Hemmalaget hade både tur och domarna på sin sida.

Men ett felpass, ett felbeslut av en spelare, en domare som missar en utvisning...

Allt kan hända i slutspel.

Det viktigaste är att lägga det som hänt åt sidan så fort matchen är över.

Måste hoppa från tian utan att tveka

Förlorarna Rögle och Örebro har hemmamatcher på måndag och kan naturligtvis vinna om lagen spelar sin bästa hockey och gör färre misstag.

Det klassiska ”vad tar vi med oss från det är till nästa match” (jag har ställt den frågan jag också) är något annat som Rögle och Örebro kan lägga ner.

Glöm första åttondelsfinalen helt.

Kom däremot ihåg vad som tog er hit.

Hur har ni gjort när ni varit som bäst?

Dessutom är det viktigt att omfamna pressen och förväntningarna.

– Det är en hockeymatch som alla andra, hör man ibland i såna här sammanhang.

Men avgörande slutspelsmatcher liknar ingenting annat.

Det är som att klättra upp i tians hopptorn och försöka inbilla sig att det är ”som att hoppa i vattnet som vanligt från kanten av basängen”.

Rögle och Örebro måste hoppa från tian utan att tveka på måndag.

Annars är säsongen över.

