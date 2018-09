Sedan guldet 2016 har Frölunda misslyckats två säsonger i rad. Roger Rönnberg uppträdde hedervärt i våras och tog först på sig hela skulden själv:

– Det är mitt ansvar. Det känns tomt, jag är besviken, jag står här och skäms, sa han i tv-intervjuer efter kvartsfinalen.

Men, nej.

Rönnberg var inte största problemet i fjol.

Det var stjärnorna som svek.

Jag fick en del kritik av Frölundasupportrar när jag sågade Ryan Lasch under grundserien i fjol och kan medge att jag kanske var lite väl hård i det läget. Lasch var i toppen av poängligan och i sina bästa stunder är han en oerhört skicklig och sevärd spelare.

Ryan Lasch. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Men för mig ringer alltid varningsklockor när spelare briljerar offensivt samtidigt som deras lag har problem.

Och i slutspelet förtjänade Lasch definitivt kritik, även om han hade lite skadeproblem. Går man från poängbäst i laget till bara tre assist på fem slutspelsmatcher – då påverkar det givetvis laget.

Lasch var inte ensam om att gå ner sig i slutspelet.

Simon Hjalmarsson gick från trea i interna poängligan till en assist på sex matcher mot Malmö. Fyran i interna poängligan Adam Almquist gjorde bara ett mål och inget mer på sex kvartsfinalmatcher, Carl Grundström fick ihop två mål och ingen assist, Jan Mursak som värvats för att vara som bäst i slutet fick ihop tre assist och lagkapten Joel Lundqvist, som brukar vara bäst när det gäller, avslutade säsongen med 1+0 på sex matcher mot Malmö.

***

I kvartsfinalen mot Malmö höll också Frölundas försvarsspel allt annat än mästarklass.

När Frölunda vann guld 2016 så släppte laget in 32 mål på 16 slutspelsmatcher, ett snitt på två mål per match. I våras gjorde Malmö 16 mål på sex kvartsfinalmatcher mot Frölunda, ett snitt på tre insläppta mål per match. Svenska mästarna Växjö Lakers släppte in 13 mål på hela slutspelet.

När jag frågade Rönnberg om han inte var lite väl självkritisk i våras så upprepade han sitt: ”jag vill ta fullt ansvar”, men sa också:

– När vi benade ut säsongen så hittade vi många konkreta svar på saker som vi vill göra bättre.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Du måste bli irriterad när du ser flera spelare vara sämre i slutspel än i grundserien, sa jag.

– Det var irriterande då, men de känslorna har vi stängt nu, men vi har tagit lärdom av det. Vi hade många rubrikspelare, offensivt skickliga spelare som fick det jobbigare när det blev tätare, tajtare och tuffare i slutspelet.

Det är flera av dem som måste steppa upp den här säsongen, eller hur?

– Mitt jobb är inte att stå bredvid och kritisera dem, utan förbereda dem bättre för nästa slutspel, svarade Roger.

***

Frölunda har tappat tunga namn som Victor Olofsson, Adam Almqvist, Rasmus Dahlin, Carl Grundström – men har värvat smart i spelare som Chay Genomway, Rhett Rakhshani och Tim Söderlund.

Det är ovanligt stor press på Frölunda den här säsongen. Så blir det för tungviktare i SHL som misslyckats två år i rad.

Även om jag inte räknar med guldfest på Götaplatsen till våren så vågar jag lova att Lasch, Rönnberg och Lundqvist lärt sig en läxa och åtminstone spelar sin bästa hockey när det krävs som mest den här säsongen.

Frölunda kommer fortsätta vara modigt och offensivt.

Men det borde bli en mer förståndig optimism.

Alla i föreningen vet att ännu en säsong som slutar med bara kvartsfinal kommer kräva ännu större förändringar.

***

Till sist: Somliga undrar oroligt om Frölunda har målvakter för att vinna guld.

Ja, det beror på spelet framför dem.

Som laget uppträdde mot Malmö i våras hade inte ens Henrik Lundqvist kunnat rädda Frölunda.