Hashtaggen #GirlDad trendar på sociala medier. Finns det en himmel så sitter Kobe Bryant där och säger:

– Det var på tiden!

Många män har mycket att lära av Kobe Bryant. Ett av de mest motbjudande uttryck jag vet är ”män får män”, som om det vore något manligare, större och starkare att få en son än en dotter. Men tyvärr är det uppenbarligen så att många män är mest bekväma med andra män. Tycker det är lättare att gå ut och sparka fotboll med sina söner än att göra något med sina döttrar.

Många män skulle inte backa från att utmana ett helt grabbgäng på tunnelbanan om de var elaka mot någon närstående.

Samma man skulle tappa fattningen totalt om tonårsdottern plötsligt vill prata om sex.

– Eh...vad sa du? Eh...hm, okej. Det där är det nog bäst att du pratar med din mamma om.

Kobe Bryant var inte obekväm med att vara pappa till döttrar.

Han var en stolt pappa till fyra döttrar.

I ett uppmärksammat tv-klipp på social medier berättar programledaren Elle Duncan på ESPN om ett möte med Kobe Bryant för några år sedan. Hon var starstruck och ville ha en bild med Kobe, men han såg hennes gravida mage och tog initiativet i samtalet.

– Vet du om det är en pojke eller flicka, undrade Kobe.

– En flicka.

– Flickor är det bästa. Du ska vara tacksam att du fått den gåvan, för flickor är fantastiska.

Elle Duncan frågade om han ville ha fler barn, Kobe var då pappa till tre döttrar, han berättade att hans fru ville ha ännu ett barn och gärna en son.

– Men jag vill ha en dotter. Jag skulle vilja ha fem döttrar till om jag kunde. Jag är en ”GirlDad”.

Han berättade sedan om sin basketspelande dotter Gianna, som kallades Gigi.

– Hon är ett monster, hon är bättre än vad jag var i den åldern.

I en annan tv-intervju - med Jimmy Fallon - berättade Kobe om hur fans ibland kom fram till honom och Gigi och sa:

– Hoppas att du och Vanessa får en son, som kan gå i dina fotspår, som kan föra din tradition vidare, ditt arv vidare.

Kobe log och fortsatte berätta hur Gigi då lade sig i samtalen:

– Oy, I got this. We don’t need a boy for that. I got this.

Kobe sa vad han tänkte då:

– Yes. You got this.

Kobe Bryant var väldigt utåtriktad i sitt stöd för den kvinnliga basketligan WNBA, för kvinnor som håller på med sport överhuvudtaget och en dryg vecka före sin död sa han i en tv-intervju med CNN att han trodde den dagen skulle komma då en kvinna spelade i NBA.

Att behandla kvinnor och män lika - det kan låta självklart.

Men vi lever fortfarande i en värld där kvinnor som idrottar ständigt ifrågasätts och får höra att de är sämre än män och drar mindre publik än män och annat elakt och nedsättande.

Som basketspelare var Kobe Bryant skoningslös. Han kallades alfahanne, den tuffaste av dem alla bland alla tuffa män i NBA. Han hade en vinnarinställning som till och med får Peter Forsbergs utskällning av domaren Börje Johansson att framstå som söndagsskolan.

En ung Kobe Bryant hamnade i trubbel och anklagades bland annat för en våldtäkt. Han dömdes inte för brott, men gjorde en uppgörelse med kvinnan i civil domstol.

Han växte upp och blev en vuxen man och pappa i offentligheten. Kobe Bryant blev en stor förebild - inte minst för vad han sa och gjorde utanför basketplanen. De senaste åren var han också tränare för Giannas lag.

Kobe Bryant skulle aldrig vräkt ur sig något så dumt som ”män får män” eller se ner på kvinnliga idrottare.

Alla vi pappor till döttrar har upplevt märkliga situationer.

Jag är naturligtvis precis lika stolt över båda mina barn, men jag stör mig på när andra män tar för givet att det bästa jag vet är att hänga med min son när han spelar hockey.

Att det skulle vara roligare än att hänga med min dotter på hennes friidrott.

Och många tror också att jag pushat sonen till att spela hockey, så där som pappor gör när de vill bonda med sina söner, eller hur nu folk tänker.

Vilket trams!

Det enda jag pushar mina barn att göra är att vara snälla mot andra, sköta sig i skolan och att läsa böcker! Jag är oerhört glad över alla fina hockeyledare som tar hand om min son och jag är väldigt bekväm att vara pappa på avstånd med en kopp kaffe på läktaren.

Däremot har jag varit friidrottstränare för min dotters grupp. Jag har varit på världsungdomsspelen i Göteborg som ensam man i en grupp med bara kvinnliga ledare och idrottare. Jag tror alla män skulle må bra av att få vara i ett sådant numerärt underläge. När jag slutade som tränare var det många av tjejerna som tackade mig.

Jag tackade dem.

För allt de lärt mig. För hur de inspirerat mig. För att de precis som Gigi Bryant oblygt klivit fram med inställningen:

– Oy, I got this.

Jag hoppas och tror att den nya generationen kommer sudda ut gränserna mellan könen ännu mer. Min son spelar också basket, häromdagen kom han till mig med sin padda, han ville visa ett klipp på Youtube.

– Du måste se det här. Det är så bra, sa han.

Nej, det var inte NBA och någon av alla Kobe Bryants-highlights.

Min son visade en film med Gianna Bryant när hon spelade basket.

Det är med tårar i ögonen jag skriver dessa rader och tänker på hur stolt pappa Kobe hade varit över det ögonblicket.