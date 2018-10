I fjol fick Roger Melin ett tvåårskontrakt av Brynäs.

Åtta matcher in på säsongen fick han sparken.

Då var plötsligt allt Melins fel.

Sportvärldens sämsta klyscha - "det är lättare att sparka en tränare än xx spelare" - blev verklighet.

Jag blir lika irriterad varje gång.

Varje gång den används är sanningen en annan:

- Vi har alla gjort bort oss, men vi har tur som kan skylla ifrån oss på någon annan.

Så var det i Brynäs förra säsongen, både sportchefen Stefan Bengtzén och lagkaptenen Jacob Blomqvist pratade om hur Melins ledarskap inte fungerade i Brynäs

Redan då tyckte jag det var både pinsamt och ynkligt.

Bengtzén har misslyckats ännu en gång

Det var inte Roger Melins fel att Stefan Bengtzén misslyckats med sitt bygga ett bättre lag än det som spelat SM-final säsongen innan och det var heller inte Melins fel att kapten Blomqvist och flera andra spelare i Brynäs underpresterade.

Lika lite som att allt är Tommy Sjödins fel den här säsongen.

Däremot har Stefan Bengtzén misslyckats med sitt lagbygge ännu en gång.

Two strikes and you're out.

Ja, så hårt kan det vara i SHL.

Bengtzén hade ett lag som förlorat en sjunde avgörande SM-final 2016.

Först blev Brynäs sämre i fjol.

Sedan har laget blivit ännu sämre den här säsongen.

Brynäs är inte så dåligt som tabellen visar, men utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll i en klubb med betydligt högre ambitioner.

Aldrig lätt att stå där alldeles ensam

Under många år gick sportchefer ofta fria trots fiaskon för deras lag.

Många sportchefer har räddat sitt eget skinn genom att sparka sin tränare.

Som Bengtzén gjorde i fjol.

Men när styrelsen i Brynäs redan hört gnäll från både spelare (jodå, en del lär sig aldrig) och supportar om att det kanske var dags att sparka tränare igen, då lyfte ledningen för Brynäs blicken och insåg vem som borde ställas till ansvar i stället.

Nu tar Andreas Dackell över.

Hans första uppgift blir att ta reda på om Sjödin håller som huvudcoach i SHL, fjolåret tydde på det, men det är aldrig lätt för den som haft det bekväma jobbet att vara assisterande coach (hockeyvärldens kanske lättaste jobb) att plötsligt stå där alldeles ensam som huvudansvarig.

Inte ens målvakter är så ensamma som en huvudcoach i pressat läge.

Målvakter har spelare framför sig som slänger sig och täcker skott.

Huvudtränare har assisterande tränare och spelare som börjar viska med styrelsefolk och sponsorer om att det kanske är dags för tränarbyte.

Brynäs ledning gör det ovanliga, men helt rätta just nu.

Man talar om för Tommy Sjödin och framför allt för spelarna att nu är det upp till er.

Syndabocken är borta.

Upp till bevis.

