Färjestad vann lördagens match mot Brynäs i Gavler...förlåt...i Monitor ERP Arena.

Ja , jag vet. Det är lätt att göra sig lustig över att Gavlerinken har blivit Monitor ERP Arena. Till att börja med är namnet fult.

Brynäs - som varit med rätta stolta och kanske även lite malliga över sina reklamfria dräkter - får också räkna med kritik när man säljer ut det klassiska arenanamnet.

Radiosportens profil Bengt Skött har helt rätt på Twitter när han skriver:

”Alla de där flyktiga företagsnamnen är som lösa obetydliga post-it-lappar - på arenor där massor av mäktig historia skrivits i flera generationer. Upp till varje klubb vad de vill signalera, vad i sin egen SJÄL de vill bejaka. Nu valde Brynäs.”

Kors sagt: Brynäs får stå för sitt beslut.

Sen vill jag kanske överraska lite med att hylla företaget Monitor ERP System AB, som väljer att pumpa in stora pengar i Brynäs IF. Det är naturligtvis extremt viktigt och värdefullt för svensk hockey att få in stora sponsorer.

Kanske ligger det även lite i vad legendaren Stig Salming säger till Gefle Dagblad:

– Är det något som värnar om ursprunget så kan man peka på tröjorna. Brynäs har hittat ett alternativ där dräkten kan vara orörd och fin. De som lyckats fixa det på det viset ska också ha en eloge.

***

Det här med arenanamn är känsligt.

Samtidigt är den pressade ekonomiska verkligheten tuff för klubbarna.

Och ska man vinna guld, då krävs god ekonomi.

Brynäs klubbledning har genom detta avtal skaffat sig ännu bättre ekonomiska förutsättningar.

Sedan är det publiken som vinner på sikt. För publiken sitter på makten att förändra.

Annars kan det bli som i Philadelphia där arenan bytte namn till First Union Center, något som läsaren Henrik Schöldström påpekade på Twitter:

”Philadelphiafansen döpte omgående om arenan till F U Center. First Union släppte rättigheterna till Wachovia rätt omgående och bör ha funderat en del på sitt varumärkesbyggande sedan dess.”

För er som inte förstod ovanstående så är F U en förkortning för fuck you.

Färjestads 2-1 i tredje perioden var också som ett F U för publiken i Monitor ERP Arena.

I det läget kändes det som om Brynäs hade kontroll på matchen.

Men Färjestad vände snabbt på spelet och den nye finske poängkungen Ville Leskinen gjorde 2-1 för gästerna. Färjestad avslutade matchen mästerligt med ett effektivt förvarsspel.

Färjestad är den ekonomiskt starkaste klubben i Sverige och det var väldigt länge sedan det spelades matcher i Färjestads Ishall.

Dessa båda klassiska klubbar är på helt rätt väg både ekonomsikt och sportsligt.

***

Båda lagen har tappat viktiga spelare sedan i fjol, men framför allt Färjestad kommer visa att ingen är oersättlig.

Det är klart att det är tufft att tappa både Jesse Virtanen och Mikael Wikstrand. Men Färjestads lagbygge ser starkt ut. Laget kommer bli bättre jämfört med i fjol. Till våren kommer ingen prata om backarna som försvann och då kommer ledarna och många av spelarna också dra stor nytta av erfarenheten från fjolårets slutspel.

Brynäs har tappat fenomenale Ryan Gunderson, men har värvat Jonathan Sigalet och jag räknar med att Victor Söderström kommer tillbaka från NHL-laget Arizona Coyotes inom kort. 18-åringen tar knappast plats i NHL redan nu - men alla inblandade förstår värdet av att han blir en stjärna i SHL och landslagsman i vinter.

Brynäs kommer bli väldigt mycket bättre jämfört med i fjol.

Detta var en tuff match tidigt på säsongen. Färjestad och Brynäs har en del att jobba med. Förstås

Men också tidiga glädjebesked.

Som att Brynäs kan ha hela ligans bästa fjärdekedja i fina trion Daniel Mannberg, Jacob Blomqvist och Emil Forslund och att Leskinen är en matchvinnare även i SHL.

Färjestads stjärnvärvning kan vinna även SHL:s poängliga.

En annan spelare som gör att få kommer tjata om spelarna som försvann efter i fjol.