Vi kan börja med att reda ut en sak: Jag tror verkligen inte att Meraf Bahta gjort missar i sin vistelserapportering till dopingjägarna med avsikten att vilseleda dem, för att hon skulle ha något att dölja.

Men hon har gjort missar, det vet vi. Tre gånger om.

Det är ett uppenbart brott mot dopingregelverket och innebär i normala fall avstängning i upp till två år.

Och då är frågan: Borde Meraf Bahta ställa sig på Olympiastadion i Berlin nu i veckan, iklädd den svenska landslagsdräkten och tävla om EM-medaljer?

***

Innan vi återkommer till den frågan måste vi titta lite på hur friidrotten egentligen mår, i stort. Det är ungefär som att titta ner i halsen på någon som har körtelfeber.

Dopingfallen avlöser fortfarande varandra. Bara under de senaste veckorna har OS-mästare som Asbel Kiprop och Ruth Jebet åkt fast i tester.

Ryssland är alltjämt portat som nation från de stora mästerskapen efter deras svindlande fusk. Ryssarna som är här i Berlin är speciellt utvalda och tävlar under neutral flagg.

Och resultatlistorna ritas ständigt om, i takt med att stjärnorna avslöjas. Under VM i London förra året var det dagligen medaljceremonier för tävlingar som avgjorts flera år tidigare, eftersom gamla medaljer skulle ha nya ägare.

Dessutom har Usain Bolt – sportens stora affischnamn – precis slängt upp spikskorna på hyllan.

Friidrotten mår inte bra.

***

När tävlingarna börjar inne på Olympiastadion hoppas vi så klart på nya hjältar som kliver fram, härliga dueller, oförglömliga ögonblick och allt det där som får folk att älska sporten och vilja komma till friidrottsarenorna eller åtminstone bänka sig framför tv-apparaterna.

Meraf Bahta är en av de stora stjärnorna som kommer vara där. Hon är en av Europas främsta löpare och har chansen att ta medalj både på 5 000 och 10 000 meter.

Men vad händer egentligen då?

Hennes fall är just nu under utredning hos Riksidrottsförbundet (RF). Friidrottsförbundet har lämnat in en överklagan mot en av hennes missade vistelserapporteringar och hur det hela kommer att sluta har vi ingen aning om.

Allt vi vet är att Bahta är misstänkt för dopingbrott och att hon riskerar avstängning. Och om hon blir fälld så kommer hon tvingas att lämna tillbaka de medaljer som hon eventuellt tar i Berlin.

Så: Borde hon springa?

***

Det finns inga regler som stoppar henne, så det här handlar egentligen bara om att ta ett klokt beslut. Och frågar ni mig så är det faktiskt solklart:

Stoppa henne.

Jag kan förstå att Meraf Bahta själv vill springa, eftersom hon anser sig vara oskyldig, men någon måste kliva in och stoppa henne.

Det vore rakt igenom respektlöst att ställa sig på löparbanan i den här situationen. Respektlöst mot rivalerna, respektlöst mot mästerskapet och respektlöst mot sporten.

Förbundet vill inte straffa någon som eventuellt kommer att bli friad, men Bahta har faktiskt gjort fel här. Tre gånger om. Det är inte mer än rimligt att hon får kliva åt sidan medan Riksidrottsförbundet utreder fallet och kommer fram till ett beslut.

Vi har 65 andra svenskar här i EM, som alla har skött sin vistelserapportering, och mycket talar för att det kommer gå väldigt bra för Sverige ändå. Jag kan nästan lova att både Armand Duplantis och Daniel Ståhl tar medalj.

Det är dessutom medaljer som vi lär få behålla.

LÄS MER: Förbundets besked: Därför startar Bahta

LÄS MER: Hård kritik mot Bahta-beskedet: "Så illa!"

LÄS MER: Allt du behöver veta om friidrotts-EM 2018