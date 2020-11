Frågan som hänger i luften: Är hon dopad?

Innan vi går in på det som hände här i Ruka under helgen måste vi backa bandet lite. Ni minns säkert dopingskandalen under VM i Seefeld?

Polisen slog till i en razzia mot tre olika landslag och lyckades avslöja totalt fem åkare som fuskare: Max Hauke och Dominik Baldauf från Österrike, Karel Tammjärv och Andreas Veerpalu från Estland samt Aleksej Poltoranin från Kazakstan.

Alla hade använt sig av samma metod: Blodtransfusioner med eget blod. En metod som är näst intill omöjlig att upptäcka med dagens dopingtester.

Efteråt erkände också Hauke och Baldauf att de blivit testade flera gånger utan att åka fast – trots att de dopat sig.

Om testerna blivit bättre sen dess? Tyvärr inte.

***

Det är fortfarande lika svårt att upptäcka blodtransfusioner med eget blod. Den svenske forskaren Christer Malm har tagit fram en metod som kan avslöja den här typen av fusk, men den har inte satts i bruk än.

Det finns fortfarande ett stort kryphål för de som vill försöka ta en genväg till toppen av resultatlistorna.

Och just det här året är sporten extra sårbar. Pandemin har gjort att dopingjägarna fått svårt att åka hem till åkare för att göra oannonserade tester – och på många platser har testningen pausats helt.

En sådan plats: Ryssland.

Från slutet av mars till början av maj gjorde ryska RUSADA inte ett enda test.

Och mot den här bakgrunden var det många som var skeptiska när Tatjana Sorina plötsligt susade fram i spåren i Ruka och tog hem en andraplats i minitouren framför näsan på bland andra Frida Karlsson och Ebba Andersson.

***

Inte hört talas som Sorina tidigare? Hon tävlade förut under efternamnet Alesjina och var framför allt en sprinter. Hennes bästa resultat i världscupen kom i januari 2018 när hon slutade på 15:e plats i sprinten i Planica.

Förra säsongen tävlade hon inte alls. Hon var en av flera ryska damåkare som blev gravida inför den mästerskapsfria vintern och i mars blev hon mamma till en liten dotter. I samma veva gifte hon sig med tränaren Igor Sorin.

Och nu är hon alltså tillbaka, 26 år gammal – som en helt ny åkare.

Under helgen i Ruka svarade hon för sina tre bästa lopp i karriären: Hon slutade på 13:e plats i fredagens sprint, hon var fyra i lördagens jaktstart och åkte till slut i mål som tvåa i söndagens jaktstart – endast slagen av Therese Johaug.

Tidigare hade Sorina som bäst varit 38:a i ett distanslopp i världscupen.

Det är en helt sanslös utveckling.

***

Är hon dopad? Jag hoppas inte det. Jag hoppas att Rysslands tränare Markus Cramer har rätt när han berättar att Tatjana Sorina tagit de här kliven tack vare en helt ny inställning till sitt idrottande.

”Hon har en helt annan kvalitet i passen nu, hon är mycket mer fokuserad, hon jobbar hårdare och hon har dessutom gått ner fem-sex kilo i vikt”, förklarar Cramer.

Men jag förstår alla åkare, ledare och skidintresserade som är misstänksamma.

Jag blir själv misstänksam.

Rysk skidåkning har som bekant haft stora problem med doping under de senaste åren. Och med tanke på hur antidopingsystemet ser ut just nu är det svårt att lita på resultat som känns för bra för att vara sanna.

Det är så klart tragiskt. För alla inblandade.

Tatjana Sorina hade en dopingkontrollant i släptåg när hon lämnade skidstadion i Ruka i söndags. Men vad innebär egentligen ett negativt dopingprov?

