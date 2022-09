Han säger att han är genuint ledsen för sina närmaste. De kände till hans beslut redan i somras, tvingades hålla på hemligheten och spela teater. Tillfället blev ju aldrig det rätta.

Först lade Serena Williams racketen på hyllan i samband med US Open.

Därefter dog drottning Elizabeth.

Roger Federer höll på hemligheten, som den ödmjuka strateg han är, väntade ytterligare en vecka med att meddela sitt avsked. Och när han nu gör sin sista, stora presskonferens som tennisspelare har den sörjande, kyrkliga stämningen i London förbytts till väckelsemöte. Applåder från reportrar hemmahörandes på de största mediabolagen i världen som vill visa sin uppskattning för 41-åringen. Det är svårt att föreställa sig ett liknande förhållande mellan media och en dagligen bevakad stjärna i någon annan idrott.

I en idrottsvärld som blir alltmer likriktad och stängd har Roger Federer varit ett undantag. Älskad över fem kontinenter, respekterad av sina rivalers supportrar, dyrkad av media.

Han har lyckats vara okontroversiell men intressant. Anständig i sina bittraste stunder. Ödmjuk i sina segertal, tårfylld efter förluster. I en snurrig värld han han uppfattats som en äkta människa.

***

Men också en mästare på tajming (senast han kom fel till en tennisboll på banan hade Björn Borg lockar). Det är likadant om det gäller matchfixing, doping eller fackliga frågor på ATP-touren där han tillhört den yttersta gräddfilen av spelare som får de bästa tränings- och speltiderna i de viktigaste turneringarna.

Det närmaste han har varit en medial kris är hans samarbete med banken Credit Suisse, vars samarbetspartners arbetar med fossila bränslen. Ett upprop startade med klimataktivister i spetsen som även fick Greta Thunberg att reagera: ”Roger, wake up now”. Federer svarade med att uttrycka sin beundran för miljörörelsen och tacksamhet gentemot unga klimataktivister. En genuin människa, säger alla som arbetat nära honom. Säkerligen, men också en mästerlig strateg i alla lägen.

Han kom till en proffstour på nedgång i början av 2000-talet. Federer tyglade sitt brinnande humör – blev vuxen, ett fullblodsproffs och bäst i världen. Hans rivalitet med Rafael Nadal är ett kapitel i sig. Den verkliga prövningen kom under den andra halvan av hans karriär med Novak Djokovics och Andy Murrays intåg. När Federer fick se sig tempomässigt och fysiskt omsprungen av yngre rivaler, hade en naturlig väg ut varit att dra sig tillbaka och leva på sitt eftermäle.

Det imponerade på mig att han både ville och mäktade med att komma tillbaka. 32 år gammal och med en smärtande rygg tog han hjälp av Stefan Edberg, ändrade om sin spelstil och pånyttfödde sig med en snabbare serve-volley-tennis. Det tog honom till en 18:e och 19:e grand slam-titel som 35-åring – en bragd värd lika mycket som hans tio första. Det stannade till slut vid 20 grand slam-titlar och ett flertal operationer. Det ska inte krävas att man offrar sin framtida hälsa för att vinna respekt, men alla ansträngningar gör det lättare att tro på honom när han säger att han försökt allt och att det är bittert att avsluta karriären.

Under fredag kväll gör han förmodligen sin sista tävlingsmatch som tennisspelare på O2 Arena i London, sida vid sida med Rafael Nadal, i samma lag som Novak Djokovic. Den så kallade Goat-debatten (Greatest of all time) dem emellan blir i det närmaste en fråga om semantik.

Som läget är nu så är ingen bättre på att vinna tennismatcher än Rafael Nadal. Spanjoren har flest grand slam-titlar, ett OS-guld i singel, en oöverträffbar förmåga att överleva alla situationer, matcher och epoker – och kan mycket väl sluta som mest segerrik.

***

Bäst tennis har Novak Djokovic spelat. Det finns ingen annan spelare som har klarat av att spela i ett högre tempo – med en fysik, smidighet och bollträff i en egen klass. Han har tvingat sina rivaler att pressa sig till en ny nivå för att kunna hålla jämna steg, och man kan leka med tanken hur många titlar Djokovic – och Federer – hade haft, om serben hade varit tio år yngre.

Störst? Om det går att mäta, så finns det bara ett svar på den frågan.

Roger Federer besitter något som inte går att köpa för pengar, som inte går att träna sig till eller segra sig till. En karisma. Han är mjuk, följsam och värdig på ett sätt som, bevisligen, når fram till människor som inte nödvändigtvis bryr sig om tennis.

Åren som väntar nu kommer att förstärka den bilden. Roger Federer kommer inte att försvinna från tennisen som Björn Borg. Han kommer att närvara på grand slam-turneringar, dela ut priser, fortsätta med sina filantropiska uppdrag. Han kommer skörda frukten av sina väl investerade år i tennisen.

Som den ödmjuka strateg han är.

Roger Federer avslutar sin spelarkarriär