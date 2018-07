”Io ci sono”. ”Jag är här”.

Orden på Roma-halsduken som Robin Olsen bar över axlarna när han för första gången mötte fansen.

I vit skjorta, svarta byxor och med den gulröda supporter-halsduken klev Olsen, leende och lugn, ut på Ciampinos flygplats. Han log, sa att allt kändes bra och att det var fint att vara där och poserade tålmodigt på selfies med supportrarna.

Ett 30-tal fans var på plats och det kan tyckas lite.

Men då ska man veta att Rom dessa veckor är en övergiven stad, där alla som kan flyr hettan, på semester vid havet och i bergen.

Det Olsen upplever sitt första dygn i Rom är lugnet före stormen. Går läkarundersökningen på den luxuösa privatkliniken Villa Stuart är allt klart och Olsen kan ansluta till lagets USA-turné.

Där kommer man att möta Tottenham, Real Madrid och Barcelona, matcher som ger en föraning om Olsens nya fotbollsvardag med spel i serie A och höga ambitioner för årets Champions League-spel.

Hans konkurrenter i målet blir Antonio Mirante och Daniel Fuzato men Olsen är i nuläget tveklöst förstavalet.

Utvecklingsmöjligheterna för vår landslagsmålvakt i Roma är stora; både spelmässigt och psykologiskt.

Roma-vargarna, vare sig de är journalister eller fans, älskar sina hjältar men slukar den som misslyckas levande. I Rom finns inga mellanlägen, ingen tid att hämta andan och slicka såren. Ett otal radiokanaler sänder dygnet runt Roma-nyheter eller diskuterar klubben och spelarna och resultaten i ändlösa samtal.

Tidningarna skriver med lika delar passion och gift i pennorna. Fansen vallfärdar till klubbens anläggning Trigoria både i nöd och i lust. Derbyna mot Lazio är episka och känslostormarna därefter.

Klubben har haft sin beskärda del av svenskar som spelare och tränare, som Sven-Göran Eriksson, Niels Liedholm, Gunnar Nordahl, Martin Dahlin, Jonas Thern och Christian Wilhelmsson. Nu tar Robin Olsen vid, i en tid då klubben satsar stort på att nå nya nivåer.

Kan Olsen leva upp till kraven kommer han att bli älskad till döds och få en unik upplevelse, inte bara i klubben utan också i en av världens vackraste städer.

Att åka bil om kvällen förbi ett upplyst Colosseum mot Roms södra delar, där som Roma-pulsen bultar allra hårdast, det är att leva. Att vara på Olympiastadion när de gulröda fansen, i giallorossi, sjunger ”Grazie Roma, det är att uppleva fotbollens själ.

Det är talande att klubbens och stadens namn på italienska är det samma: Roma. Överallt kommer Robin Olsen att mötas av klubbens färger och symboler. Ett klistermärke på en kassaapparat, lagfoton i mataffären, en barägare med Roma-vargen som berlock runt halsen.

Olsen kommer att lära känna restaurangerna och ställena där Romas spelare är kungar och fansen väntar längtande utanför. Och han kommer att märka att Romas storhet ligger i just förmågan att vara närvarande i det lilla. Att legendarer som Francesco Totti ännu minns var han kommer ifrån och mycket väl kan slinka in på Core de Roma, Roms hjärta, restaurangen på gatan där han växte upp, Via Vetulonia.

För Romas fans är världen stor men Rom större. I allt detta har Robin Olsen landat. Olsen som håller upp halsduken med konstaterandet : ”Ci sono”; ”Jag är här”.

Det är han, här i Rom, i en av Italiens största och mest anrika klubbar. Här, i den eviga staden, under en fylligt gul halvmåne, som tycks le åt denna stora stund, den med.