Skulle vara en spark i rumpan på Rangers

Ett 1-årskontrakt värt 1,5 miljoner dollar, vilket motsvarar ca 13,3 miljoner kronor, är småpotatis för en målvaktsstjärna som Henke.

Men nu spelar han inte för pengarna.

Han gör det här för att han känner att han har ”bensin kvar i tanken”, som man säger på NHL-språk.

Och säkert lite också för att visa Rangers att man fattade ett förhastat beslut när man köpte ut honom inför sista året av kontraktet efter 15 säsonger i klubben.

Washington kommer att passa Lundqvist perfekt.

Han är medveten om att han kommer att vara andremålvakt och mentor till Ilja Samsonov, men här finns chansen att Henke kommer att spela en hel del matcher under grundserien.

Samsonov saknades under sommarens play off, då han hade skadat sig under vistelsen hemma i Ryssland när spelstoppet kom i NHL under coronakrisen i våras.

Men Capitals plan har länge varit att Samsonov, som är 23 år, ska ta över som förstemålvakt från Braden Holtby.

– Vi förutsätter att Washington och Lundqvist är överens om att hans roll blir som andremålvakt och att han är bekväm med det, kommenterade förre NHL-stjärnan och general managern Brian Lawton i expertpanelen hos NHL Network.

Bara tanken att vi kan få se Henke på isen i Madison Square Garden i vinter i Capitalströjan mot sitt kära Rangers är svindlande.

– Många spelare som byter klubbar efter många år brukar försöka undvika att hamna i en situation där de tvingas möta sina gamla lag, men Henrik Lundqvist verkar inte ha några sådana problem. Washington och Rangers spelar i samma division och möts ofta. Kan ni tänka er mottagandet han kommer att få av fansen i Madison Square Garden när Capitals kommer på besök och ställer Lundqvist i kassen, sa expertkommentatorn E.J. Hradek med ett leende i tv-studion hos NHL Network på fredagskvällen, svensk tid.

Washington har fått en kung

Den amerikanska huvudstaden passar Lundqvist av flera andra skäl.

Det är bara några timmars tågresa mellan New York och Washington om resten av familjen blir kvar på Manhattan.

Och det kanske viktigaste av allt – Capitals gör en push för att ta sig tillbaka till Stanley Cupfinalen.

Man blev NHL-mästare 2018 och har fortfarande ett slagkraftigt lag, som säkert kommer att få lite mer udd inför den kommande säsongen.

Speciellt backsidan behöver en upprustning. Men klubben har pengar och en ägare i Ted Leonsis, som är villig att spendera upp till max under lönetaket.

Framåt har man en namnstark uppsättning med etablerade stjärnor, som Ovetjkin, Bäckström, Kuznetsov, Wilson, T.J. Oshie och Jakub Vrana.

För Bäckis kom julafton tidigt i år när kompisen Henke nu efter alla år som tuff motståndare i Metropolitan division plötsligt blir en lagkamrat.

Och i Capitals återförenas Henke med gamle lagkamraten Carl Hagelin från åren i Rangers.

Det finns mycket att fira för den här svensktrion.

Och Washington har fått en kung efter alla presidenter.