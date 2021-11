Machokulturen inom hockeyn är just nu belyst och debatterad.

NHL är inget undantag även om flera av de mest uppmärksammade fallen i Nordamerika hört hemma inom den kanadensiska juniorhockeyn.

Och även i NHL-klubbar som Toronto.

När debatten om pennalism och mobbning tog fart i Sverige efter Erik Granqvists vittnesmål trädde fler spelare fram.

Börje Salming berättade om inkilningarna i Toronto, där spelare kläddes av och rakades på hela kroppen.

Men det har skett en attitydförändring. I dag rör det sig snarare om middagar, och dyra restaurangnotor.

”Spelarna som kommer till NHL är i de flesta fall äldre och mer erfarna. De får betala ett inträdespris på ett annat sätt, ofta i form av en rookiemiddag där de nya spelarna tvingas stå för notan när hela laget går ut och äter en god middag i samband med en bortamatch tidigt under säsongen” säger en spelaragent SportExpressen talat med.

Rookiemiddagarna i NHL är berömda

Rookiemiddagarna är berömda i ligan. Notan kan sluta på tiotusentals kronor, men ofta är det två-tre nykomlingar i laget som delar på notan.

Och när det beställts in dyra märkesviner och feta cigarrer i samband med måltiden händer det att någon av lagets äldre spelare lättar på plånboken och hjälper till med betalningen.

Men rakningar, pennalism och mobbning i stil med vad Erik Granqvist berättat drabbade honom som ung spelare i Luleå Hockey?

Det är inte längre lika ofta förekommande, enligt spelare och agenter, som SportExpressen talat med.

Vanligare i dag är i stället att ledare, och då främst tränare, gått alldeles för hårt fram mot spelare, det menar Claes Elefalk på CAA Sports i Stockholm som har representerat svenska NHL-spelare sedan 1990.

”Deras språk när de är frustrerade är helt oacceptabelt. Detta är naturligtvis lika vanligt ute i Europa inom proffsfotbollen, har jag erfarit”, säger Elefalk.

Arbetsmiljön inom NHL-klubbarna är känd för att vara tuff. Det råder hård konkurrens om platserna i lagen, mycket pengar står på spel för ägarna och det har genom åren inte funnits någon mekanism för att hålla sig inom ett moraliskt regelverk.

Istället har proffsidrotten i Nordamerika myntat uttryck, som ”You´re hired to get fired” och ”You can´t make chicken soup out of chicken shit”.

Håll käften och spela på. Gör ditt bästa. Klaga aldrig. Ifrågasätt inte tränarens sätt att leda.

NHL är livrädd

Men så kom ”Me too” och de burdusa filmproducenterna och studiobossarna i Hollywood föll som käglor.

Snabbt riktades blickarna mot proffsligor som NHL, som genom åren haft krävande och skrikiga förgrundsfigurer.

En intern storstädning kom sakta i gång och i dag är ligan livrädd för den här typen av dålig publicitet.

NHL-bossen Gary Bettman är jurist och det han och andra pampar inom proffsligorna är mest rädda för är dålig publicitet och eventuella stämningar.

Så nya dekret har skickats ut till klubbarna efter Kyle Beach larm och Robin Lehners uppmärksammade kamp mot mental ohälsa.

NHL har en lång väg att vandra för att städa upp efter årtionden av slapphet och förmågan att se mellan fingrarna och sopa skandaler under mattan.

Fler spöken kommer falla

Den nya tiden är här och det bästa beviset är att Kyle Beach tio år gamla larm om att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av en coach i anrika Chicago Blackhawks kostade hela klubbledningen plus en tungt meriterad tränare jobbet fast han i dag jobbade för en annan klubb i ligan.

Installationen av en öppen larmtelefon, en så kallad ”Hot Line”, dit folk kan ringa anonymt och anmäla övergrepp och missförhållanden ute i klubbarna kostade Bob Murray jobbet i Anaheim Ducks.

Efter år av påhopp på sina anställda i form av vredesutbrott och elaka textmeddelanden fick Murray packa ihop och avgå i början av den förra veckan.

Varken klubbens ägare eller NHL-ledningen lyfte ett finger för att rädda honom.

När sponsorer och den betalande publiken höjer rösten är skrikhalsarna chanslösa.

Och hockeykulturen, där det är en styrka att vara manlig och inte visa någon svaghet. Den har på sistone börjat ifrågasättas. Och förändras.

De senaste veckornas vittnesmål har visat en ny väg.

Man behöver inte längre bita ihop för sitt eget och lagets bästa.

Så tro mig - fler spöken kommer att falla.

Träder fram – 11 år efter övergreppen