Kan Karlsson ha lika tur som Foppa här?

EK65, som den svenske backstjärnan fått som smeknamn bland media i Nordamerika, har de senaste veckorna varit indragen i ett stort flyttdrama i NHL.

Han vill bort från Ottawa Senators efter nio säsonger i klubben.

Och med bara ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt kan Erik Karlsson styra och ställa lite om vart han hamnar.

Foto: USA TODAY NETWORK / USA TODAY SPORTS/SIPA USA/IBL SIPA USA

Listan på intresserade spekulanter har varit lång och när jag skriver detta sent söndag kväll, svensk tid, vet vi inte riktigt om han hamnar i Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights, New York Rangers, New York Islanders, Dallas Stars, Colorado Avalanche eller New Jersey Devils.

Eller någon annanstans.

Karlsson vill ha bra betalt som en av ligans bästa backar. Och han vill ha chansen att vinna Stanley Cup.

När Foppa trejdades från Philadelphia Flyers till Quebec Nordiques 1992 spelade han fortfarande kvar i Modo.

Han kom till Quebec efter lockouten i januari 1995 och samma sommar flyttade laget till Denver och blev Colorado Avalance.

Man blev NHL-mästare 1996 och tog hem ligatiteln på nytt 2001.

Foto: BRIAN KELSEN / AP

För Ulf Samuelsson kom flytten från Hartford till Pittsburgh på trading deadline 1991.

Några månader senare lyfte han bucklan tillsammans med Mario Lemieux, Ron Francis, Jaromir Jagr och det stjärnfyllda gänget gjorde om bragden 1992.

Erik Karlsson har vunnit Norris Trophy två gånger (2012, 2015), som NHL:s bäste back.

Nu vill han också ha sitt namn ingraverat på Stanley Cuppokalen.

Hans nya adress kommer att avgöras av vart Ottawa kan få ett acceptabelt bud.

Erik kan styra mycket. Lovar han att skriva ett flerårskontrakt med den nya klubben efter nästa säsong, så kan Senators få bättre betalt.

Vill han bara "känna sig för" och spela nästa säsong innan han bestämmer sig för vilket lag, som får hans namnteckning för åtta år framöver blir betalningen mindre.

En svår ekvation för alla inblandade.

Men en lösning kommer. Inom kort.