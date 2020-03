Bara en spelare i NHL-historien har gjort sitt femte mål i förlängningen och det var Detroits Sergej Fjodorov, som lyckades gör det i en match mot just washington den 26 december 1996.

Hos Rangers har två spelare genom tiderna varit femmålsskyttar och de är Don Murdoch (12 oktober, 1996) och Mark Pavelich (23 februari, 1983).

Så Mika Zibanejad har med nattens målfest skrivit in sig i en exklusiv klubb.

Med nattens fem fullträffar klättrade Zibanejad upp till femte plats i NHL:s målliga.

Han har gjort 38 mål och 71 poäng på 54 matcher och har varit lagets bäste spelare hela säsongen.

Mikas siffror är än mer imponerande, då han missat 13 matcher på grund av skador den här säsongen.

Han gjorde sitt första hattrick i vinter redan i den andra omgången mot sin gamla klubb Ottawa Senators.

Nattens fem fullträffar kok i den här ordningen:

■ 1-1 i power play efter 9.01 av den första perioden sedan förre Rangersforwarden Carl Hagelin gett Capitals ledningen i matchen två minuter tidigare.

■ 2-1 kom drygt fem minuter in i den andra perioden.

■ 4-3 gjorde Mika efter bara 12 sekunder av den sista perioden.

■ 5-4 efter 18.18 såg ut som segermålet, men Alexander Ovetjkin kvitterade med bara 43 sekunder kvar.

■ 6-5 forcerade Zibanejad in med en kraftfull backhand, som tog pucken in i motståndarkassen via den vänstra stolpen och upp i nättaket Då hade 33 sekunder spelats av förlängningen.

– Jag har nog aldrig varit gladare, säger Mika.

Och tillägger:

– Jag har knappt ord. Det var så otroligt skönt att vi vann med tanke på vårt läge och hur matchen svängde fram och tillbaka, säger Mika.

Zibanejads facit under de senaste omgångarna är häpnadsväckande.

Han har på de senaste tre matcherna gjort 8 mål och 9 poäng. Och sedan den 31 januari har han gjort 20 mål på 19 matcher.

Ingen annan spelare i ligan är i närheten av de siffrorna.

När segerpucken låg i kassen ställde sig den svenske matchvinnaren med ryggen mot kortsargen och sträckte armarna i luften.

Han bjöd på ett jätteleende innan lagkamraterna stormade ut på isen för säsongens största kramkalas i Madison Square garden.

Se Mika Zibanejads målshow här - skrev NHL-historia