Han är 38 år och NHL är en tuff miljö för äldre spelare.

Det kommer alltid någon yngre förmåga och snor ens plats.

I det här fallet den 24-årige ryssen Igor Sjesterkin, som plockades upp från farmarlaget i AHL i januari och gick på knock direkt.

Rangers hamnade i knipa gentemot Lundqvist, då man också hade Alexandar Georgiev i truppen. Också han bara 24 år.

Så ”The King” tvingades abdikera.

Det var inte det slut Henke planerade för och det fanns inte många alternativ. Proffshockeyn är business och det finns ingen plats för sentimentala kapitel.

Fråga Peter Forsberg, som inte fick plats i Colorado Avalanche efter lockouten 2004 och knuffades ut trots att han hade vunnit två Stanley Cup och en massa andra utmärkelser med klubben.

Henrik Lundqvist har en diger meritlista från åren i New York.

Han är Rangers vinstrikaste målvakt genom tiderna med 459 segrar i NHL.

Han vann Vezina Trophy som ligans bäste målvakt 2012.

Han har både OS-guld (2006) och VM-guld (2017) med Tre Kronor.

Har tjänat nästan 900 miljoner kronor

Och han har massor av miljoner på banken. Massor.

Enligt sajten CapFriendly.com har han tjänat 891 miljoner kronor under sina år i NHL.

Plus en fläckfri image från livet utanför isen, där Henrik Lundqvist varit enormt populär bland fansen och ägnat mycket tid och kraft åt välgörenhetsarbete i New York-området.

Men långa kontrakt – i det här fallet ett 7-årsavtal från 2014 – kan få oväntade slut.

Rangers kommer naturligtvis att hylla Henke under nästa säsong med en avtackning i Madison Square Garden.

Klubbens ägare James Dolan och presidenten John Davidson har redan i dagens pressmeddelande tackat Henke för åren på Broadway.

Han kommer säkert att också få sin tröja pensionerad och är en het kandidat till att bli invald i Hockey Hall of Fame om några år.

Meritlistan är tung, som sagt, och bara en mästartitel i NHL saknas. Men hans CV är så starkt att han säkert kommer att få de röster som behövs för att bli invald.

Och det är han värd. Lundqvist är en av de bästa NHL-målvakterna genom tiderna och en stor svensk hockeyambassadör.

Frågan: Vad händer nu?

Så frågan är vad som händer nu?

Lägger Henke av eller väntar han och ser vilka erbjudanden som dyker upp på den öppna marknaden i nästa vecka?

Lundqvist har säkert en plan. Han har en av branschens största och mest respekterade agenter i Don Meehan, så all uppbackning han behöver för framtida beslut och jobbansökningar.

Som allt annat kring Henke är det av toppklass.

Lite surt bara att han fasades ut av Rangers efter att bara ha fått starta i kassen under fem seriematcher under 2020. Och att hans sista insats var två förlustmatcher mot Carolina i augusti under omstarten i Bubblan i Toronto.

Men han kommer att höra applåderna och jublet genom åren från fullsatta hockeyarenor i många år framöver.

Rangersfansen och vi andra som följt honom genom åren kan bara säga:

Tack för showen!