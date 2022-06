Har Tampa någon bensin kvar i tanken?

Nattens 7-0-seger var en brutal uppvisning i överlägsenhet.

Colorado var bättre i allt.

Man spelade med sådan speed att jag nästan väntade mig att domarna skulle blåsa av Nathan MacKinnon och Cale Makar för fortkörning på isen.

Det var total dominans. Avalanche spelade sig snabbt ut ur egen zon, man forecheckade effektivt och stressade Lightning till att vara allt annat än en blixtrande grupp.

Och Colorado gjorde det utan att superstjärnorna i laget dominerade.

Man har ett djup i laguppställningen som gör att motståndarna utsätts för ett konstant tryck. Och i natt kunde inte Tampa Bay hantera den pressen och stressen.

Misstagen kom på löpande band. Slarviga passningar, strul med puckmottagandet, sega uppspel och usla avslut.

Plus att Colorado än en gång sköt sönder världsmålvakten Andrej Vasilevskij.

En annan ”Val” var istället snackisen.

– Jag kan inte säga nog om Val, sa defensive forwarden Andrew Cogliano om lagkamraten Valerij Nichushkin, som var matchens lirare med två mål.

Hur skakat är Tampa?

Nu reser Gabriel Landeskog och hans Colorado till Tampa Bay med två segrar i bagaget, så frågan är hur skakat Lightning är?

Man har rutin från besvärliga lägen i slutspelet under de senaste åren, som man lyckats vända.

Men kan man vända det här? Kan man få stopp på Avalanches offensiva maskin? Och kan Vasilevskij hitta formen till nästa match och det skriver jag inte för att lägga skulden på honom för nattens förlust.

Han hade inte mycket hjälp.

Avalanche flyger fram över isen

Problemet för Tampa Bay är att Colorado inte bara har en kedja och några backar som kör i full speed.

Hela laget är trimmat och flyger fram över isen just nu.

Dessutom ser målvakten Darcy Kuemper ut att vara den bäste keepern i finalen.

– Det här var den bästa match jag sett ett NHL-lag spela under min livstid, summerade sexfaldige Stanley Cup-mästaren Mark Messier under eftersnacket hos tv-kanalen ABC i USA.

Men Messier skickade med en brasklapp inför fortsättningen.

– Låt oss inte glömma att Tampa Bay är regerande mästare av en anledning. De har visat att de har ett stort hjärta, så man vet aldrig vad de kan hitta på. Men ärligt talat såg jag inget ikväll, som visar att de har någon lösning på hur de ska få stopp på Colorado.

De 17 849 hemmafansen i Ball Arena ropade i talkörer i natt:

–We want the Cup! We want the Cup!

Deppigt hos gästerna

Om det var uppåt hos hemmalaget, så var det förstås deppigt hos gästerna.

Lagkaptenen Steven Stamkos kommenterade storförlusten så här:

– Det här var en totalt oacceptabel insats av oss. Låt oss se hur vi hanterar den här smällen när vi kommer hem till Tampa och får fördelen av hemmaplan. Nu gäller det att vi tar oss samman och visar att det här inte är karaktäristiskt för vår grupp.

– Visst, det är en tuff förlust. Men i slutspelet är en förlust en förlust och en vinst en vinst. Siffrorna spelar ingen roll. Och skyll inte på Vasy (målvakten Andrej Vasilevskij), vi lät honom stå ensam där i skottregnet, sa Steven Stamkos.