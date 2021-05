Foppas gamla gäng har byggt det här laget

NHL-säsongen 2020-21 liknar ingen annan.

För spelarna har det varit prövningarnas tid sedan i mitten av januari.

Matcher i stort sett varannan dag, ofta dubbelmöten mot samma lag två kvällar i rad.

Den tillfälliga serieindelningen, där alla de sju kanadensiska lagen på grund av reserestriktioner över gränsen till USA samlades ihop i en egen division med nio möten mellan lagen, har tagit på spelarnas psyken och tålamod.

Inte minst när man under resorna inte fått lämna hotellet. Inga middagar på stan, inget cafébesök i hotellobbyn efter träningen.

Nej, bara måltider i ett gemensamt matrum på hotellet.

Sedan de otaliga Covid-testerna på rinken dagligen.

Ett flertal lag har drabbats av Covid-19 och fått spelstopp och inställda matcher.

Dallas Stars drabbades i två olika omgångar, Vancouver Canucks fick stänga all verksamhet under två veckor och Colorado Avalanche hade ett flertal spelare som testade positivt och tvingades sitta i karantän.

Som sagt, det har varit en grundserie likt ingen annan och då bantade NHL ändå spelschemat till att endast omfatta 56 omgångar jämfört med de ordinarie 82 för att hinna med säsongen.

Några lag spelade klart förra helgen, andra avslutade säsongen nu i mitten av veckan och ytterligare några kämpar fortfarande på. Och kommer att spela seriematcher när slutspelet börjat.

Men på onsdag i nästa vecka ska också Vancouver och Calgary hunnit nå mållinjen. Inte för att de har någon biljett till den stora slutspelsfesten.

Upplägget i årets play off är interna möten inom divisionen under första omgången, där ettan möter fyran medan tvåan tar sig an trean.

Sedan ska en divisionsvinnare utses efter en ny matchserie i bäst av sju matcher.

När det är gjort ställs segraren i North divisionen mot bästa laget från West.

På den andra halvan får vinnaren av East och Central divisionen slåss i semifinalen om den andra platsen i finalen.

Så hur slutar det här dramat?

Jag tippade före seriestarten att Colorado Avalanche tar hem mästartiteln i år och ser ingen anledning att ändra på det tipset.

Men då måste de förmodligen ta sig förbi Vegas Golden Knights redan i kvartsfinalen och det blir ingen lätt uppgift.

På den östra halvan, då? Ja, räkna aldrig bort regerande mästarna Tampa Bay. Men de måste redan i första omgången försöka slå ut ett taggat Florida Panthers.

Första paret ut i årets Stanley Cup är Washington-Boston, som kör i gång sin åttondelsfinal denna lördag.