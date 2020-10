Visade återigen varför han är rätt man för AIK

Det var rätt mycket som kittlade med måndagskvällens möte mellan IFK Norrköping och AIK. Dels var det med Norrköpings överkörning av AIK i inledningen av säsongen i färskt minne.

Matchen som i slutändan ledde till att en man-man-spelande Rikard Norling fick sparken.

Dels var det att AIK ville ha Jens Gustafsson som manager efter att ha sparkat Norling. Men IFK Norrköpings populäre manager var inte förstavalet. Det var Peter Wettergren.

Den assisterande förbundskaptenen som varenda klubb i allsvenskan (förutom Malmö FF) hört sig för med när de sparkat en tränare eller att en tränare lämnat.

Men Wettergren verkar än så länge inte vara intresserad av att ta ett jobb som huvudtränare i ett allsvenskt lag.

***

Det blev i stället som bekant Bartosz Grzelak, som har gjort ett imponerade jobb med AIK. Från nedflyttningshot till ett av allsvenskans formstarkaste lag, där han fått ordning på defensiven och gjort AIK till ett av allsvenskans bästa på offensiva fasta.

Grzelak kan inte nog hyllas för arbetet med AIK hittills. Ett klockrent val och AIK har fått precis den effekt man velat av tränarbytet.

Mot Norrköping, som jagar en Europaplats, syntes det att självförtroendet var intakt.

Visserligen fick Budimir Janosevic göra ett par räddningar i inledningen och IFK Norrköping hade en axel i ribban av Castegren. Men AIK fortsatte att spela rätt hyfsat trots mycket bollinnehav för hemmalaget.

***

1-0 till ”Gnaget” var inte helt rättvist, men kom på en fast situation. Sebastian Larsson med sin fjärde framspelning på lika många matcher och en pånyttfödd Henok Goitom satte ledningsmålet.

Goitoms pånyttfödelse var vi nog inte många som såg komma, men det är imponerade att 36-åringen under en sådan här säsong kan se ut som han gjorde för fem år sedan.

Riktigt vass.

Goitoms mål kom i den 26:e minuten och bara några minuter senare var Filip Rogic nära att sätta 2-0. Men skottet smet tätt förbi stolpen. Mål där och jag tror matchen hade varit avgjord.

***

Nu hade ändå hemmalaget vittring, även om det såg mörkt ut när Chrisoffer Nyman utgick skadad inför andra halvlek. Men det var ett nytt Norrköping som kom ut i andra halvlek - och framför allt var det Sead Haksabanovic-show.

Han hade lekstuga med Robert Lundström på kanten, och såg till så att ”Peking” kunde vända 0-1 till 2-1 på fyra minuter i början av andra halvlek.

Först spelade han fram Jonathan Levi till kvitteringen och sedan slog han hörnan som Henrik Castegren nickade in. Där och då såg Norrköping hetast ut. De tryckte på för att avgöra matchen med ett 3-1-mål. 6-1 i avslut i början av andra imponerade.

Men AIK lyckades stå emot. Och när Grzelak tog ut Lundström och satte in Mikael Lustig, tog ut Rogic och satte in Sigthorsson i den 61:a minuten och sedan bytte in Otieno och Hussein ytterligare fem minuter senare fick AIK ny energi.

Lustig-effekten skulle också visa sig igen, då Sebastian Larsson satte slutresultatet 2-2 på straff med två minuter kvar att spela. Detta efter en rätt solklar hands på Lars Krogh-Gerson. Går så klart att diskutera om AIK förtjänade en poäng, Norrköping kändes som det starkare laget.

Men AIK har flytet, formen och framför allt en helt annan stabilitet än tidigare. Tacka Bartosz Grzelak för det.

Den här gången kändes 2-2 lite som en coach-seger, tack vare de fyra bytena i den andra halvleken.

Och även om Jens Gustafsson var rätt förbannad när slutsignalen ljöd, hans lag har inte direkt tur med domsluten den här säsongen, känns det ändå som att Norrköping med det här spelet, fortfarande är favoriter till att komma tvåa bakom Malmö FF.