Tjänstefel av Janne att ta ut Granen i truppen

Det är nästan nio år sedan nu. Bragden i Berlin. Den där magiska kvällen när Sverige hämtade upp ett 0-4-underläge mot Tyskland till 4-4. Jag var på plats på matchen och det var faktiskt aningen svårt att hålla inne med känslorna när Rasmus Elm satte kvitteringen på stopptid.

Ett sånt ögonblick har jag aldrig upplevt som reporter i det här yrket. Och kommer nog aldrig att få uppleva igen. Jag minns att jag sent på natten stod utanför spelarhotellet Hilton med Andreas Granqvist. Den då 27-årige ”Granen” hade bildat mittbackaspar med Jonas Olsson och fått vara med om sitt livs match. Han sa att han skulle fira med att gå på casino.

Då var han given i den svenska startelvan under Erik Hamrén. Men senare under det Hamrenska ledarskapet åkte både han och Jonas Olsson ut ur startelvan. Under en period, runt 2013-2014, trodde man att Granqvist var petad för gott.

Men han krigade tillbaka sin plats och med Janne Anderssons intåg i landslaget fick han en helt ny status. De två fann varandra. En ”perfect match”. Två lagspelare, två gentlemän som alltid satt laget för jaget.

Det blev dundersuccé som toppades med ett VM i Ryssland där Granqvist var kapten och blev ”Granen” med hela svenska folket. Folkkäre ”Granen.”

Han funderade på att lägga av i landslaget efter det där Rysslandsäventyret, men valde att satsa vidare. Trots att han visste att han skulle flytta hem till Helsingborg och riskera att få spela i superettan.

***

Där är vi nu. En skadedrabbad 36-åring har kämpat som ett djur för att komma i form till EM-slutspelet 2021, som blev ett år försenat. Och när nu Janne Andersson ska ta ut sin slutgiltiga EM-trupp på 26 spelare undrar många om Andreas Granqvist är ett namn för den truppen.

Det ska han naturligtvis inte vara. En spelare som spelar i superettan och bara har gjort fyra matcher hittills och dessutom varit skadedrabbad har så klart inget i en landslagstrupp till ett EM-slutspel att göra.

Inte med tanke på den konkurrens som finns just nu. Victor Nilsson-Lindelöf, Marcus Danielsson, Filip Helander och Pontus Jansson är de fyra givna mittbackarna. Om Janne Andersson mot förmodan skulle ta ut dem finns det Carl Starfelt som gör det bra i Ryssland, Joakim Nilsson som varit ordinarie i Bundesliga eller Sebastian Holmén som har en rätt fin säsong i Holland.

***

Att Granqvist skulle vara med på grund av gamla meriter och att han ska få en sista natt med gänget är en fin tanke. Men så ska det inte fungera. Främst för att Sverige har ett VM i Qatar att tänka på också.

Blågult går just nu igenom ett VM-kval och är förhoppningsvis med i Qatar 2022. Att då ge ett par unga spelare som gör det bra i de stora ligorna mästerskapserfarenhet, är extremt betydelsefullt. Där måste Andersson se bortom lojaliteten mot sin lagkapten.

Ta gärna med Granen som en ledare. I en roll som den Daniel Majstorovic hade i EM i Polen och Ukraina 2012. Där tror jag han skulle fylla en funktion. Men han kan inte ta upp en plats för någon ung spelare som har chans att få värdefull mästerskapsrutin.

Den ”lyxen” har ett lag som Sverige helt enkelt inte råd med.