Onekligen nya tider för Messi

Parc des Princes stod redo. Lionel Messi, världens bäste fotbollspelare, skulle göra en efterlängtad hemmadebut för PSG, efter en av fotbollshistoriens mest uppseendeväckande övergångar någonsin.

Inte känslomässigt kanske. När Luis Figo lämnade Barcelona för Real Madrid var det något helt annat och han fick utstå hat och hot efter det sveket. Samma sak med Sol Campbell, då han gick från Tottenham till Arsenal en gång i tiden.

***

Messi till PSG är något helt annat och beviset på hur den galna fotbollsvärlden ser ut just nu.

Det finns väl säkert ett par Barcelona-supportrar som muttrar att han nu valde PSG, men det är knappast någon hatstorm som väller över Messi. Snarare är Barcelona-supportrarna förbannade på klubbledningen (den tidigare och den nuvarande) och riktar ilskan ditåt i stället. Och bara för att göra det ännu tydligare hur märklig fotbollsvärlden är just nu fick också Messi tio av sina drygt 400 miljoner kronor i årslön i kryptovaluta. När det nu var dags för hemmapremiär så var förutsättningarna glasklara. Efter fem segrar i rad i ligan skulle nu trion Messi, Neymar och Mbappé ge supportrarna (krypto)valuta för pengarna.

***

Lite som tre gladiatorer som skulle gå in till en fullproppad och kräsen arena för att underhålla folket. Men här var det mål publiken ville se, inte blod. En halv fotbollsvärld riktade så klart ögonen mot Lionel Messis hemmadebut och fick se en Messi om inte riktigt var sig lik. Eller som inte alls var sig lik. Okej, vi får ge argentinaren att han inte är i toppform ännu. Men ändå. Två i virket, ett par fina aktioner och ett par underhållande sekvenser med Neymar och Mbappé. Men mycket mer än så var det inte. En besvikelse så klart. Dessutom fick Messi se Neymar ta straffen före honom och sedan blev han dessutom utbytt i 76:e minuten av tränaren Mauricio Pochettino. Inte undra på att Messi blängde länge och väl på den argentinske tränaren efter det bytet.

***

För mig var bytet också obegripligt. Pochettino riskerar inte bara att göra Messi irriterad vid ett sånt byte. Dessutom öppnar han upp för massiv kritik om PSG inte får in segermålet under 90 minuter plus tillägg. Det fick man nu till slut. Messi fick från bänken se Mauro Icardi stjäla showen. Icardi räddade lite av Mauricio Pochettinos ansikte med sitt 2-1-mål i 92:a minuten och gjorde att Messi mållösa hemmadebut kom något i skymundan. PSG:s maskineri är intakt med sex ligasegrar i rad. Nu väntar vi bara på att Messi ska komma i gång också.