Här är dilemmat för Blåvitt med Nygren

Då såg det ut som om det skulle bli det gamla vanliga Göteborgsvädret den här måndagskvällen. De mörka molnen låg tunga när tåget rullade in över Herrljunga, men ju närmare Göteborg vi kom ju mer sken solen.

Lagom till toppmötet mellan IFK Göteborg och Hammarby låg en stekande sol över Ullevi. I alla fall över pressläktaren på den östra sidan. Slöt man ögonen hade man kunnat tro att man satt på valfri arena i södra Europa. Så varmt var det.

Och det kändes som att alla var här.

Janne Andersson och Peter Wettergren var här. Ralf Edström och Torbjörn Nilsson.

Semesterfirande fotbollsspelare som Sam Larsson, Daniel Larsson, Pontus Dahlberg och Erik Friberg. Agenter och scouter från världens alla hörn. Och det var inte så konstigt.

IFK Göteborgs unga lag och den fotboll som Poya Asbaghis och Ferran Sibilias lagbygge visar upp, lockar hit klubbarna.

Dessutom är det nog många som fått upp ögonen för Muamer Tankovic och även vill se Koussonou Odilon, även fast han är såld till Club Brugge.

Den ende som inte syntes till var Mats Gren.

Han hade varit här hade han nog kallat det spel som bjöds för Hawaii-fotboll.

Lite så var det. Fram och tillbaka långa stunder där lagen skapade ett par fina chanser vardera - och där Blåvitt hade ett skott i ribban och Hammarby ett skott i stolpen.

Rätt underhållande utan något direkt skönspel.

Mest nöjda med 0-0 var nog IFK Göteborg. Laget har redan visat att de är på riktigt och nu befäste Blåvitt bara den tesen. Det ska mycket till för att slå unga, hungriga och finurliga IFK Göteborg, där spelarna aldrig slutar att springa.

0-0 borta mot IFK Göteborg är heller knappast något att skämmas över för Bajen, men att laget blev aningen skadeskjutet med David Fällmans ljumskkänning och Nikola Djurdjics utvisning oroar nog en aning. Det blir till att slicka såren fram till sommaruppehållet.

Och det är i sommar det kommer att bli intressant för både Hammarby och IFK Göteborg.

Båda behöver nämligen förstärka sina trupper.

Hammarby har 43 nya Odilon-miljoner på kontot och måste nu värva en mittback, en defensiv mittfältare och en anfallare. Hammarby har börjat kolla upp möjligheterna att köpa loss Vidar Örn Kjartansson och det återstår att se vad de kommer fram till. Men i nuläget känns det som ett långskott, även om det kan bli ett hetare spår vad det lider.

Mittbackar finns det ganska gott om, men Jesper Jansson har täta kontakter med FC Köpenhamn och bör ha kollat upp Sotirios Papagiannopoulos status. Men FCK är inte i behov av pengar och han lär bli för dyr. Och frågan är om Bajen ens överväger att lägga så mycket pengar på en mittback när de har Fällman, Fenger, Solheim (som visat att han håller där) och även Marcus Degerlund.

Ett spännande grönvitt fönster blir det hursomhelst. Och redan nu har Hammarby börjat snegla på framtiden.

Provspelarna Aziz Ouattara Mohammed och 18-årige anfallaren Loue Bayere Junior, också han från från ASEC Mimosas, kommer med all sannolikhet att tas in på lån med köpoption. Först och främst för att Hammarby ska få se dem i sin egen miljö under en längre tid.

Det är två spelare som chefsscouten Mikael Hjelmberg haft under uppsikt under en längre tid.

För IFK Göteborgs del handlar det egentligen inte om, utan när, man ska sälja Benjamin Nygren. Ingen jättematch mot Bajen, men Genk har redan velat bjuda 40 miljoner kronor för den 17-årige guldklimpen och lag som Inter och Ajax kollar in honom.

Dilemmat för IFK Göteborg, om man nu kan kalla det för ett dilemma, är att för att trissa upp priset och komma över 50-60 miljoner, måste Blåvitt säkerligen sälja till en klubb i någon av de fyra största ligorna.

Problemet är väl att det då är extremt liten chans att Nygren får speltid och att han hellre vill ta ett mindre steg, vilket är sämre för Blåvitt rent ekonomiskt.

Det bästa alternativet hade varit om han går till en klubb i Premier League, Bundesliga eller Italien, och sedan lånas ut resten av säsongen till IFK Göteborg . Eller till och med ännu längre. Så mycket cash in som möjligt i sommar och en Benjamin Nygren i truppen säsongen ut eller längre hade varit en jackpot för Blåvitt.

Räkna med att sportchefen Kennet Andersson och klubbdirektören Max Markusson har en hektisk sommar framför sig.

