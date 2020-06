Hans utbrott sa det mesta om matchen

Det ser onekligen annorlunda ut runtomkring Solna när AIK spelar fotboll 2020.

En snabb Voi-tripp (promenader är så 2019) från Solna Station till Friends ger en klar bild över läget.

Inga svartgula halsdukar längs vägen.

Inga knökfulla uteserveringar.

Visserligen hördes ett högt jubel från Dick Turpin när Mjällby satte 2-1 mot Hammarby, men i övrigt är inte mycket sig likt.

Istället för fotbollssupportrar möter man soldyrkare som precis kommit hem från badstranden i den 28-gradiga hettan. På väg hem för att tända grillen.

Och de tomma läktarna påminner oss fortfarande om Corona-pandemin.

Inne på Friends hade det vanligtvis varit över 20 000 högljudda svartgula supportrar som tillsammans med de tillresta Himmelsblå fansen, hade skapat magisk stämning.

Istället dödstyst där man kan höra varje ord vad spelarna och ledarna säger till varandra.

Den här kvällen hade någon av någon outgrundlig anledningen valt någon form av technomusik till spelarnas uppvärmning. Outhärdligt och inte mycket till fotbollskänsla.

Det fick vi däremot när vi såg gräsplanen på Friends.

Lika usel gräsmatta som vi är vana vid och då finns det inga konserter eller monstertruckar att skylla på.

På förhand såg styrkförhållanden mellan lagen ganska orättvisa ut.

Rikard Norling bänkade Henok Goitom och ställde ut bland annat Pauolos Abrahm ,17, Eric Kahl,18 Tom Strannegård, 18, Bilal Hussein, 20 på planen.

Jon Dahl Tomasson kom med ett rutinerat lag med Kiese-Thelin, Oscar Lewicki, Marcus Antonsson, Fouad Bachirou och Arnor Traustason med flera.

På förhand var det läge för en ny överkörning från Malmö FF.

Det kändes i alla fall så.

För inte skulle väl unga AIK orka med att hämta ny kraft efter förlusten mot MFF i Svenska cupen senast?

Nu hade väl också MFF trummat i gång efter en knackig start för den tunga guldfavoriten?

Nja, allsvenskan 2020 är på många sätt märklig och i stället för den förväntade MFF-pressen fick AIK:s supportrar bekanta sig med ytterligare en ynglig som såg ut att inte ha gjort annat än att spela allsvensk fotboll tidigare.

Eric Kahl, 18, gjorde allsvensk debut och tog för sig rejält. Det var också kring AIK:s ungdomar det hände något framåt. Abraham sprang i djupled och gav ifrån sig Isak-vibbar med sitt steg. Bilal Hussein, Strannegård och just Kahl spelade med ett självförtroende som bådar gott för de svartgula.

Ändå. Malmö såg starka ut, även om de inte skapade speciellt många klara målchanser. 0-0 när klockan gick upp emot 45 minuter.

Men i sista sekunden skickade Sebastian Larsson in en frispark till 1-0. Ungefär en liknande frispark som Larsson satte mot Röslers MFF förra året. Med skillnaden att den här gick direkt över muren, var lite lägre och att målgesten var aningen diskretare.

1-0 där var blytungt för Malmö FF.

Det var också Bilal Husseins 2-0 i den 58 minuten.

Där och då såg det ut som det skulle bli en sensationell seger på Friends.

Men Malmö FF:s maskineri är tungt att slå. Tre byten och in med fler stjärnor, en solklar straff senare och det var 2-1 och match igen.

AIK gick på knäna med 20 minuter kvar. Och man satt bara och väntade på kvitteringen.

Norling hade också gjort alla sina fem byten när Per Karlsson gick sönder och haltade av. - Men in på planen ändå, gav Norling order om, och ”Pertan” fick spela sista 10 minuterna plus fem tilläggsminuter haltandes omkring på Friends. Mycket märkliga scener. Samtidigt vädrade MFF luft.

Utdelningen kom också. Återigen på straff. Den här gången rullade Isaac Kiese Thelin in slutresultatet 2-2.

Även om Malmö FF anklagade AIK för att maska och AIK-spelarna var besvikna efter att ha haft ledningen med 2-0, kändes oavgjort mest rättvist trots allt.

När slutsignalen ljöd hade Sebastian Larsson skällt ut tränaren Rikard Norling, lagkamraterna, domaren och MFF:s tränare Jon Dahl Tomasson.

Larssons känsloutbrott sa det mesta om den här matchen.

På presskonferensen var också Jon Dahl Tomasson inte allför nedstämd när han konstaterade att det var en bra allsvensk match med mycket känslor och kvalitet.

Han konstaterade också att MFF, utan Anders Christiansen, fick med sig den här poängen med mer hjärta än hjärna.

En klockren analys av dansken, vars stjärnspäckade lagbygge nu ser ut att ha börjat trumma i gång, efter en aning knackig start.