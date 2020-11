Han kan bli dyraste försäljningen nånsin

När Hammarbys 17-årige mittfältare Aimar Sher satte 1-1 i den 91:a minuten var det knappast en rättvis kvittering. Målet kom snarare av en slump än det var resultatet av någon form av forcering från hemmalagets sida.

Häcken tog kommandot tidigt och rättvist tagit ledningen med 1-0 med en dryg kvart spelad. Alexander Söderlund satte ledningsmålet efter fint av förarbete av Ahmed Yasin, som var en av planens bäste spelare den här kvällen. Hammarby hade en del boll, utan att kunna förvalta bollinnehavet i målchanser. Det blev någon halvchans här och någon halvchans där, medan Häcken kunde försvara sig på ett stabilt sätt. Så såg det egentligen ut matchen igenom. Bortalaget hade ett par chanser att punktera matchen i slutet av andra halvlek, men David Ousted i Hammarbys mål fick göra ett par kvalificerade räddningar. Och i stället var det Aimar Sher som skulle få sista ordet.

17-åringen fick bollen i straffområdet, drog till med vänstern och satte kvitteringen till 1-1 i den 91:a minuten. Knappast rättvist sett till att Hammarby enbart skapat två skott på mål under 90 minuter och periodvis visat upp en krampaktig offensiv.

Hammarby har en del att fundera över

Kvitteringen gör dock så att drömmen om en räddad säsong och en Europaplats fortfarande lever, även om det kommer att krävas betydligt bättre insatser än så här av de grönvita för att greja det.

Hammarby har en del att fundera över. Visserligen har laget vaknat till på slutet, men Stefan Billborn får inte ut maximalt av offensiven som det är nu. Två skott på mål och knappt en målchans på 90 minuter är inte godkänt i en sån här match, trots att man möter ett bra lag.

Dessutom görs inte ett byte förrän i den 83:e minuten när Jeppe Andersen gick på knäna och såg ut att ha ont. Men medan Hammarbys sportsliga ledning lägger pusslet till nästa säsong kan de glädjas åt Aimar Sher. 17-åringen som bara blir bättre och bättre är en fröjd att se. Inte konstigt att det redan kommit intresse på honom från bland annat Basel.

Här finns det försäljningspotential så det räcker och blir över och större klubbar kommer att hugga. Vi har sett klubbar som Rostov FC och Lommel SK via City Football Group som passat på att fynda i allsvenskan i Corona-tider. Räkna inte med att det blir mindre av den varan 2021. Och då är Aimar Sher en given måltavla. Här är Bajen chans att få bra mycket mer än de 40 miljonerna som klubben drog in när de sålde Kossonou Odilon. Den 17-årige mittfältaren har alla chanser i världen att bli klubbens dyraste försäljning genom alla tider.