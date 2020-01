Han är given i EM – bara en skada kan stoppa det

Sverige avslutade Januariturnén i Qatar med att vinna mot Kosovo med 1-0 på Hamad Bin Khalifa stadion i Doha. Det var en match där många spelare hade svårt att glänsa - och det blev knappast något skönspel.

Blågult såg inte samspelta ut och matchen mot Moldavien var bra mycket bättre för svensk del. Faktum är att matchen mot Kosovo nog går till historien som en av de sämre som spelats under vinterturnén. I alla fall de första 70 minuterna.

Muamer Tankovic glimtade till med ett par fina aktioner tillsammans med lagkamraten i Hammarby, Alexander Kacanicklic. Dessutom kom Darijan Bojanic in och levererade en vacker yttersida fram till målskytten Simon Hedlund.

Bojanic ett av få utropstecken den här turnén.

Men det var inte direkt ofta som någon spelare glänste.

***

Bäst på planen var Häckens målvakt Peter Abrahamsson som stod för ett par riktigt svettiga räddningar i första halvleken, där han räddade Sverige från ett underläge.

Matchen mot Kosovo gav få svar för Janne Andersson. Däremot kan vi konstatera att lägret i stort gett honom en del hjälp att räta ut ett par frågetecken.

Jordan Larsson framstår mer och mer som en EM-joker. Det finns en öppen plats i EM-truppen i anfallet för tillfället, då Marcus Berg, Alexander Isak och Robin Quaison är givna. Fortsätter Jordan att ösa in mål finns en god chans för honom att spela EM i sommar.

Muamer ”Mujo” Tankovics insats mot Kosovo var okej, inte mer. Han kommer säkerligen att behöva ytterligare en fin vår i allsvenskan och en bra insats i mars med landslaget för att kunna vara med och slåss om en plats i EM-truppen. Men där har 24-åringen en bra insats mot Färöarna i EM-kvalet att luta sig emot. Även om en bra Januariturné knappast försämrar en spelares chanser att komma med i A-landslaget längre fram, är det främst vad den spelare gör i klubblaget som avgör om det blir mer spel i Blågult eller inte.

***

Det som Janne Andersson lär glädja sig mest över är Marcus Danielson.

Det här lägret har man märkt att han är ett snäpp före alla andra. Knappast en slump att Sverige gjorde 1-0 och fick mer stabilitet i spelet när han kom in med 25 minuter kvar.

Och vilken skillnad det var på Sveriges försvar mot Moldavien jämfört med hur backlinjen uppträdde mot Kosovo.

Janne Andersson var också förvånad över hur Djurgårdens lagkapten kunde ligga så långt fram reda i januari.

Med tanke på alla lovord han fått under 2019, att han fick starta i EM-kvalet mot Malta och därmed hoppade över Filip Helander i rangordningen, samt det jag hör från folk i och omkring landslaget, så är Danielson given i EM-truppen.

Bara en skada kan stoppa mittbacken från att få uppleva en mästerskapssommar 2020.

Det har naturligtvis främst inte med att göra hur han presterat under den här turnén. Utan hur han växt in i A-landslaget på ett så naturligt sätt, hur han tagit kliv framåt och blivit lite av en ledargestalt. En spelare som passar perfekt in i Janne Anderssons landslag.

Som det ser ut nu blir jag heller inte förvånad om Danielson startar en eller ett par matcher bredvid Victor Nilsson-Lindelöf i sommarens EM.