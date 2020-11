Är det bästa som hänt svensk fotboll på länge

Det är onekligen mörka tider. Pandemin sveper in med en andravåg och oktober och november har varit dystrare än vanligt. Svensk landslagsfotboll har gått från ljust till mörkt under 2020 och Janne Anderssons gäng har upplevt något som inte varit så vanligt under hans tid som förbundskapten.

Förluster på löpande band, ett mer offensivt spelsystem som inte riktigt klickat. Ljusglimtarna har varit få. Med den senaste matchen mot Danmark på näthinnan, en av de sämsta svenska landskamperna på år och dag, var det få som trodde att Sverige skulle kunna rå på EM-finalisten Kroatien och på så vis rädda hoppet om att spela kvar i Nations Leagues A-grupp och se till så att viktiga pengar fortsättar att komma in till Svenska fotbollförbundet.

Till matchen hade Peter Wettergren, men hjälp av förbundskapten Janne Andersson på telefon hemifrån karantänen på Lidingö, gått tillbaka till grunderna.

Borta var lite av den (för?) offensiva taktiken som Blågult försökt sig på i matcherna den senaste tiden. Här skulle det bli bättre balans i laget. Därför skickade Wettergren upp Dejan Kulusevski på topp tillsammans med Marcus Berg och satte in Sebastian Larsson på högerkanten för att stabilisera upp mittfältet.

Ett genidrag av Blågult skulle det visa sig och inte alls så defensivt som man först kunde tro. Sverige pressade Kroatien rätt högt, vann mycket boll och med Kulusevski som bollmottagare högre upp i planen fungerade Sveriges offensiv bättre än på länge. Emil Forsberg hade två avslut, Dejan Kulusevski fick en bra chans och Sverige kom även runt på kanterna och hittade instick bakom den kroatiska backlinjen.

***

Det var en fröjd att se Sveriges anfallsspel. Och det skulle ge utdelning i den 36:e minuten. Kulusevski, med sin internationella rapphet i steget och sitt ryck, tog emot bollen i straffområdet. Han förutser tacklingen från den kroatiske försvarare, vänder bort honom och sätter lugnt och behärskat in 1-0-målet.

Det var lite Zidane-vibbar över den aktionen. Lite som att Kulusevski har en halv sekund extra tid än alla andra. Och killen är 20 år. Han är onekligen det bästa som hänt svensk fotboll på länge och alla har väl insett varför Juventus pungade ut nästan 400 miljoner kronor för honom.

En majestätlig Marcus Danielson satte också 2-0 på nick och det var som om vi spolade tillbaka tiden till allsvenskan 2018. Bara med den skillnaden att nu nickade Danielson in bollen mot VM-finalisten från 2018. Danielson satte knappt en fot fel. Sveriges seger med 2-1 var lika vacker som välbehövlig - och plötsligt är de mörka landslagsmolnen under 2020, om det nu funnits så många, som bortblåsta. Det enda som skaver är Kroatiens reducering och att Sverige nu får det tufft att stanna kvar i Nations Leagues A-grupp. Å andra sidan: med en sån här insats finns det alla möjligheter i världen att rubba Frankrike.

***

Och när vi ändå är inne på ljusglimtar är det läge att påminna om hur det ser ut individuellt för en del blågula spelare. Victor Nilsson-Lindelöf har varit en av Manchester Uniteds bästa spelare hittills under säsongen, Emil Forsberg dominerar i Bundesliga och gör mål i Champions League. Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Marcus Berg ser yngre och piggare ut än på bra länge.

Marcus Danielson ser heller inte ut att ha mått direkt dåligt av att spela under Rafael Benitez i Kina - och kommer sannerligen ge Pontus Jansson en match som vem som ska spela bredvid Nilsson-Lindelöf i EM-slutspelet som vi förhoppningsvis får uppleva i sommar.

Och det känns bara som en tidsfråga innan någon större klubb än Krasnodar hugger på smarte och finlurlige Kristoffer Olsson. Samtidigt så har Janne Andersson en helt annan bredd än han haft tidigare. På bänken sitter alltså spelare som Alexander Isak, Robin Quaison och Viktor Claesson.

Sverige stod visst i 126 gånger pengarna att vinna EM-slutspelet innan den här matchen.

Jag gissar att oddset sjunkit drastiskt efter den här Blågula insatsen.