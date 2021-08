AIK:s klassvärvning gör laget till guldutmanare

När Antonio Colak satte 2-1 för Malmö FF borta mot Rangers och tystade 50 000 skottar på Ibrox var det hans 12:e mål den här säsongen och det nionde efter EM-uppehållet. 12 mål på 18 matcher är sanslöst bra. Och framför allt får man titta på vad målen har betytt. Han har avgjort viktiga matcher i allsvenskan och klivit fram när det behövts som mest. Han har skjutit närmare 100 miljoner till MFF:s redan välfyllda kassakista och som jag skrivit tidigare känns den där köpoptionen på 30 miljoner kronor rätt billig. Framför allt med nya sköna pengar in på kontot för Malmö och en storförsäljning av Anel Ahmedhodzic nära förestående.

Lägg därtill värvningen av Veljko Birmancevic, som också var en en dundersuccé och att klubben hämtade Niklas Moisander som bosman, gjorde klart med Martin Olsson sent under onsdagen och även tog in Degerfors hyllade målvakt Ismael Diawara, så är det ingen tvekan om att Malmö FF gjort de bästa värvningarna under 2021.

Dessutom visade klubben musklerna i och med värvningen av Perus Copa America-stjärna Sergio Pena. MFF betalade en bit över tio miljoner kronor för den kreative mittfältaren och visade att klubben nu plockar från en hylla än vad de gjort tidigare. Klart att MFF fortfarande är klara guldfavoriter och i och med värvningen av Olsson har MFF nu täckning på vänsterbacken och kan klara av spel i Europa och en kamp om SM-guldet. Men de får hård konkurrens. AIK gjorde ett fynd när de tog in Kristoffer Nordfeldt och tar därmed in Sveriges näst bäste målvakt. Precis det AIK:s lagbygge behövde. ”Kribba” har fått stort förtroende från Janne Andersson under lång tid och är nu tydlig tvåa bakom Robin Olsen.

Med spelare som Alexander Milosevic, Mikael Lustig, Soitirios Papagianopolous, Erick Otieno, Sebastian Larsson, Nicolas Stefanelli, Bilal Hussein, Nabil Bahoui och med rutinerade Henok Goitom, ser jag AIK som den hetaste utmanaren just nu. Tätt följt av Djurgården, som trots derbyförlusten och försäljningen av Asla Witry kommer vara med in i det sista. Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs trupp är alldeles för stabil och rutinerade för att det ska komma någon form av kollaps nu. Det är ett gediget lagbygge som Bosse Andersson skapat och Witry i alla ära, men där tror jag Haris Radetinac kommer göra ett bra jobb att ersätta norrmannen. Om klubben inte väljer att satsa på Leo Cornic? Båda två har sina främsta styrkor i det offensiva, så jag tror inte det blir speciellt stor skillnad på högerkanten under resterande delen av allsvenskan.

Nej, allsvenskan blir ett trelagsrace till slut. Malmö FF, AIK och Djurgården. Ser man ett mönster känns det som att det också är lagen som gjort de bästa värvningarna inför och under säsongen också.