Under AIK:s träningsläger i Dubai i vintras var temat att AIK skulle utveckla sitt spel från guldsäsongen 2018.

En mer defensivt inriktad taktik skulle bli till en taktik med mer bollinnehav. Allt för att klara spelet i Champions League/Europa League-kvalet, och på så vis nå både sportsliga, men framför allt, ekonomiska framgångar.

För allsvenska klubbar finns som bekant två sätt att tjäna pengar. Sälja spelare eller att gå till något av gruppspelen i Europacuperna.

Chinedu Obasi, Saku Ylätupa, Daniel Granli, Karol Mets, Anton Saletros ,Jack Lahne, Magnar Ödegaard och Kolbeinn Sightorsson värvades i vinterfönstret till mästartruppen, som då hade tappat Robin Jansson, Alexander Milosevic och Kristoffer Olsson. I somras spetsades truppen ytterligare med Nabil Bahoui och Felix Michel.

Många namnkunniga, offensiva pjäser som inte alls fått ut speciellt mycket och där bara Karol Mets kan sägas vara en given succé. Möjligtvis också Anton Saletros. Och nu när vi kan summera AIK:s säsong (trots att det återstår en match) går det att konstatera att det inte var mycket som gick som man tänkt sig.

Norling misslyckades kapitalt med att spela en mer offensiv fotboll med mer bollinnehav och i fem-sex matcher den här säsongen har det varit roligare att se målarfärg torka på en vägg, än att se AIK spela fotboll. Med så många kreativa spelare i truppen ska det gå att få ut mer. Inget guld och inget Europaspel gör att det är hårda tongångar från fansen, som menar att de flesta ska avgå. Allt från Jens T Andersson till Rikard Norling och Björn Wesström .

”Dags att rensa ut”, verkar vara ledordet om man ska tro mobben på sociala medier.

Detta trots att poängskörden har varit rätt så bra och att AIK klättrat mycket på den Europeiska rankningen och har en ekonomi som är i balans med över 60 miljoner kronor i eget kapital.

Det borde inte vara SÅ hårda tongångar hos fansen, även om det ligger i AIK:s natur att vara granne med kaoset.

Det är naturligtvis det faktum att ärkerivalerna Djurgården och Hammarby skördat framgångar den här säsongen som stressar många supportrar. Som får dem att vilja se förändringar som till exempel att sparka Rikard Norling.

Jag tror inget skulle bli bättre av det. Det är knappast en revolution som behövs på tränarsidan. Snarare att man behöver skruvar på ett par saker. Och ska man sparka Norling ska man ha en minst lika bra ersättare som kan komma in och förädla det som finns just nu. Mikael Stahre hade kunnat göra det och är ett bra namn. Han har dessutom kommit in och förädlat Norlings jobb tidigare. Men jag tror knappast det är aktuellt att Björn Wesström och Jens T Andersson värvar tillbaka Stahre om Norling skulle gå självmant.

Norling har ett år kvar på sitt kontrakt och jag tror heller inte att AIK kommer att sparka honom. Det var bara ett år sedan han vann guldet åt AIK och sportchefen Björn Wesström är knappast känd för att fatta drastiska beslut. Inte klubbdirektören Jens T Andersson heller. Norling har också förtjänat att visa att han kan vända på den här defensiva skutan till något mer kreativt. Något mer offensivt. Han bör få en försäsong och en säsongsinledning på sig att visa det.

Men skulle det då se likadant ut med samma defensiva fotboll säg en fyra-fem omgångar in på 2020, då tror jag han får gå. Sedan finns det ju en aspekt till av det hela också.

Vill Norling själv vara kvar 2020?

Han får nog räkna med en stramare budget och en satsning på att föryngra den nu rätt ålderstigna truppen. Vill en guldtränare fortsätta under sådana förhållanden? Bara Norling själv har svaret. Jag tror han kommer att lämna AIK om han får något bättre jobb, men hur enkelt är det? Inte många jobb i Skandinavien är bättre än att träna AIK, och de få som är det, är redan upptagna eller så är det stenhård konkurrens om dem.

Inget beslut är taget om Norlings framtid och efter säsongen kommer den sportsliga ledningen och styrelsen att utvärdera situationen, prata med Norling själv för att sedan ta ett beslut. Jag skulle bli extremt förvånad om AIK sparkar Rikard Norling.

Jag skulle inte bli lika förvånad om han hoppar på ett erbjudande utomlands efter att AIK meddelat att klubben inte kommer att förlänga Norlings kontrakt och att parterna skiljs i samförstånd.

Däremot skulle jag inte bli förvånad alls om Norling är kvar som huvudtränare för AIK när säsongen 2020 drar i gång.