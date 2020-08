AIK måste värva för att inte åka ur

Efter förlusten mot Mjällby senast är AIK hårt pressat och krisen blir allt djupare. Laget har en poäng ner till nedflyttningsplats och nye tränaren Bartosz Grzelak har varit tydlig med att läget är allvarligt och att AIK är ett bottenlag.

En sund självbild med tanke på att det var självbilden 2004 som gjorde att laget ramlade ur allsvenskan då. På papperet har AIK en trupp som ska vara med och slåss i toppen. Inte utmana om SM-guldet men lätt kunna komma bland de sex bästa.

Problemet är att laget haft mycket skador och att alla spelare, förutom Paulos Abraham, Eric Kahl och eventuellt ett par till, inte varit i närheten av att komma upp i normal standard.

Som läget ser ut just nu måste klubbledningen agera. I första hand måste klubben titta på att sälja spelare. Och den ende spelaren som känns säljbar för tillfället är Paulos Abraham. Italienska medier gick i går ut med att Fiorentina hade hört sig för angående spelaren och fått svaret att anfallaren, som kom till AIK från BP inför den här säsongen, är värderad till 30 miljoner kronor.

Om AIK skulle få ett bud på det eller strax under eller över är det bara att sälja.

Abraham köptes för 900 000 kronor och nettovinsten skulle i så fall vara enorm med tanke på hur kort tid han varit i klubben. I dessa Corona-tider är det också omöjligt att sia om hur marknaden ser ut vid nästa fönster. Eller nästa sommar.

Vad jag hör kan det bli en försäljning i sommar för det är fler klubbar än Fiorentina som är intresserade.

Om det blir en försäljning får AIK in pengar som de kan spendera på nyförvärv. Vilket är ett måste. Oavsett försäljning av spelare eller inte. Om AIK bestämmer sig för att inte sälja Abraham måste styrelsen i så fall se till så att de frigörs pengar så att sportchefen Henrik Jurelius kan ta in ett par spelare i detta fönster, och jag vet att det jobbas med ett par utländska namn.

För laget måste få in ny energi. Spelarna måste se att det händer något för att situationen inte ska bli ännu värre. Få in någon som ger en positiv tro på att vända den extremt negativa trenden. Få in mer glädje och självförtroende i laget.

Mikael Lustig hade varit en perfekt värvning för AIK just nu. Den 33-årige landslagsmannen sitter i frysboxen hos Gent i Belgien och vill nog inte annat än att byta klubb. Lustig är lagets bäst betalde spelare och har två år kvar på kontraktet. Men klubben gör nu allt för att frysa ut honom och få honom att bryta kontraktet, för att Gent ska kunna spara pengar i Corona-tider.

Finns det något som belgiska klubbar har svart bälte i så är det att frysa ut spelare. Fråga bara Emir Kujovic, Erik Johansson eller Magnus Eriksson.

Det är ingen vågad gissning att Lustig köps ut till slut.

Och nu i Corona-tider lär han inte kunna kräva någon superlön eller dunder sign on av till exempel AIK. Lustig med familj har dessutom hus i Västerås och lär nog nappa direkt om AIK gör ett försök.

En värvning av Lustig skulle också bidra till en boost för hela AIK:s trupp. Han är också en spelare som både kan spela som högerytter och som mittback. Nej, AIK kommer inte kunna sälja honom vidare och på så vis tjäna pengar, men i landslagets högerback vet man om att man får kvalitet och även en spelare som kan gå in och leverera direkt, trots att matchformen kanske inte är den bästa.

Dessutom satsar högerbacken vidare mot nästa sommars EM och är en glädjespridare. Det sistnämnda är inte det allra viktigaste så klart, men något AIK är i starkt behov av.

Stefano Vecchia är ett annat alternativ att gå för. Jag tar för givet att Henrik Jurelius redan kollat av situationen med Sirius succéspelare. Men som jag förstått det är en flytt inte aktuell i sommarfönstret för Vecchia, vare sig till Djurgården, MFF eller AIK. I nuläget har han sagt nej och lär gå som bosman efter säsongen. Men han kanske kan övertalas att flytta redan i sommar?

Anton Salestros är också aktuell för AIK. Han har också Vejle och ett par klubbar i Danmark som alternativ. Där vet AIK vad de får och han skulle gå in och ta en startplats direkt på mittfältet.

En relativt billig värvning också med tanke på att hans tid i Rostov snart lär vara över och kontraktet lär brytas.

Sommaren 2010 när AIK var i ett liknande läge tabellmässigt värvades spelare som Ivan Turina, Robert Åhman-Persson, Helgi Danielsson och Mohamed Bangura in.

Fyra spelare som gjorde skillnad. Fyra klockrena värvningar i det fönstret, där Bangura var det stora utropstecknet.

Att begära att AIK ska träffa lika rätt under det här fönstret är att begära för mycket. Men tiden är knapp och det krävs att AIK prickar rätt med nyförvärven som kommer i sommar. Annars är jag inte säker på att klubben klarar sig ur krisen.