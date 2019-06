Inför matchen hade både AIK:s sportchef Björn Wesström och Malmö FF:s Daniel Andersson kallat mötet mellan lagen för den största matchen i Sverige rent sportsligt. Och det är svårt att säga emot de båda sportcheferna.

I alla fall sett till de senaste årens resultat i allsvenskan.

När AIK nu hade misslyckats med att sätta press på MFF genom att förlora hemma mot Norrköping kändes det som att det stod mest på spel för de svartgula inför söndagseftermiddagens möte på Friends.

Det märkets också till en början där AIK var laget som tog ett kort men litet kommando direkt.

Rikard Norling hade fått kasta om i startelvan efter avstängningarna på Panos Dimitriadis och Anton Saletros. In med Heradi Rashidi och Daniel Granli. Norrmannen var det största frågetecknet inför matchen, då han knappt fått chansen i allsvenskan sedan han värvades inför den här säsongen.

Granli gjorde dock en mycket stabil insats. Började med ett per rensningar för att spela enkelt och komma in i matchen och växte sedan in i matchen mer och mer.

Han hade också en fin framspelning till Chinedu Obasi som satte 1-0 i den 76:e minuten. Men målet dömdes felaktigt bort för offside.

Jag återkommer till det, för det var tyvärr domsluten som hamnade i fokus den här eftermiddagen i Solna.

För det första rånades Malmö FF på en solklar straff när Per Karlsson fällde Anders Christiansen i den första halvleken.

Dessförinnan hade Stefan Johannesson missat att ge AIK fördel vid en frisparkssituation när Obasi och Tarik Elyounoussi var på väg att komma fria med Johan Dahlin.

Det var aningen irriterat från båda lägren efter de första 45 minuterna, där MFF hade haft en nick i kryssribban av Franz Brorsson.

Matchen fortsatte att vara rätt jämn ända till minut 97. AIK orkade inte med någon forcering i slutet . AIK:s anfallspar Chinedu Obasi och Henok Goitom fortsätter att se lite trubbiga ut, samtidigt som lagkamraterna misslyckas med att få de båda i bra lägen.

Den ende anfallare som ser riktigt vass ut är Tarik Elyounoussi, men han spelar i den offensiva rollen på mittfältet. Kolbeinn Sightorssons inhopp sa inte så mycket även om han hade en del bra aktioner.

Och det känns lite som om att om AIK på allvar ska utmana om guldet, och dessutom klara av ett Europa-kval, så måste man förstärka offensiven.

Mitt tips är att AIK:s sportchef Björn Wesström försöker lösa Nabil Bahoui omgående. Ett längre kontrakt med den förre AIK-spelaren skulle vara perfekt. ”Nabbe” behöver tryggheten och chansen att bygga upp sig på nytt och kicka i gång den karriär som en gång gjorde honom till A-landslagsman.

AIK är i skrikande behov av en anfallare som producerar framåt.

En perfekt kombination.

Bakåt är AIK inte i lika starkt behov av förstärkning med tanke på att Daniel Granli visade att han håller mot bra motstånd. Får han chansen igen och kan växa kan han säkerligen höja sig ett par snäpp till. Med tanke på att prislappen på Sotirios Papagiannopoulos just nu ligger på tio miljoner kronor så är det i nuläget en för dyr affär för AIK. FC Köpenhamn och Ståle Solbakken lär inte sänka prislappen om inget oförutsett händer och det ska extremt mycket till för att ”Sotte” ska hamna i AIK. Men sett till åldern på AIK:s trupp och på balansen mellan spelarna kanske AIK behöver satsa på någon yngre förmåga här. För att inte bli för kortsiktiga i sitt tänk.

Även om inte MFF:s spelare hjulade hem till Malmö efter 0-0 och en del tveksamma domslut emot sig, så var de nog mest nöjda med det oavgjorda resultatet. De håller AIK bakom sig och 0-0 på Friends är inget dåligt resultat. Framför allt inte med tanke på att viktige kuggen Rasmus Bengtsson missade matchen och att laget nu håller AIK på avstånd.

Malmö FF:s prioritet nummer ett bli nu att försöka behålla Anders Christiansen. MFF mottog tidigare ett informellt bud på 10 miljoner kronor för ”AC” från New York City FC. Det blev blankt nej. Och efter att förhandlingar pågått i Malmö under veckan ligger MFF:s prislapp på omkring 20 miljoner kronor. NYCFC lär inte ha råd med den, då de med en sådan summa inte kan erbjuda Christiansen den lön han vill. Så just nu ser affären med dansken till MLS ut att spricka. Den kan i och för sig ändra sig, men just nu ser det ut som om det inte blir någon övergång till MLS. Definitivt besked lär komma i nästa vecka.

För i övrigt ser Uwe Rösler ut att redan nu ha en guldtrupp. De vimlar av offensiva krafter och när man kan ha Fouad Bachirou på bänken och slänga in med 20 minuter kvar, då sitter man på rätt många ess i rockärmen.

Och så länge inte Anders Christiansen säljs så lär Rösler sova fortsatt gott om natten.