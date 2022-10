Bilder från asiatiska mästerskapen i klättring i Sydkorea spreds under måndagen, då den iranska klättraren Elnaz Rekabi tävlade utan hijab.

Rekabi trotsade därmed den iranska regimens uppmaning till kvinnliga idrottare att täcka sitt hår.

33-åringen tog sig till final, där hon slutade på en fjärde plats.

Ingen kontakt

Rapporter från en välinformerad källa till BBC Persian sa att Rekabis vänner inte har kunnat komma i kontakt med henne sen i söndagskväll.

Det iranska landslaget skulle ha återvänt till Iran på onsdag. Men när BBC kontaktade hotellet det iranska landslaget bodde på informerades de om att laget lämnat hotellet i Seoul under måndagsmorgonen.

Den informerade källan sa också att Rekabi har blivit ifråntagen sitt pass och sin mobiltelefon.

I en tweet har den iranska ambassaden i Seoul nekat till uppgifterna om Rekabis avfärd under tisdagen och kallat det för falska nyheter. Ambassaden har inte svarat på telefonsamtal under tisdagen, enligt The Telegraph.

Bad om ursäkt på Instagram

The Telegraph skriver att Rekabi bar hijab i sina första framträdanden under den veckolånga tävlingen. Men i söndags hade hon en hästsvans och ett svart hårband.

På sin Instagram går nu Elnaz Rekabi ut och ber om ursäkt för att hon tävlade utan hijab. Hon skriver att hon fick bråttom under tävlingen, samt att hon gjorde ett misstag, enligt SVT.

Rekabi menar också i inlägget att hemresan gick som planerad.

Enligt IranWire journalisten Maziar Bahari kommer Rekabi föras till Evin-fängelset i Tehran vid hemkomsten.

Protesterna i Iran

Beskedet om Rekabis försvinnande kommer medan protesterna i Iran fortfarande pågår.

Protesternas startskott var Mahsa Aminis död. Amini blev gripen av iransk moralpolis efter att hon burit sin hijab på ett inkorrekt sätt.