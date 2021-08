Klart: Hon får toppjobb som sportchef på Nent

I somras meddelade Nent att dåvarande sportchefen Per Nunstedt skulle få en ny roll på företaget. Nent var tydliga med att betona att beslutet vad sporchefens eget, men senare under sommaren valde Per Nunstedt att lämna företaget.

Nu står det klart vem som blir ny sportchef hos Nent Group. Det blir Lotta Folcker som tar över tjänsten. Hon kommer närmast från Aftonbladet.

– Jag har varit närmare åtta år på Aftonbladet och haft så vansinnigt kul och är så tacksam att jag fått göra så mycket. Jag lämnar ett mycket starkt Aftonbladet som har vänt ur en tuff situation och som står stabilt rustade in i framtiden. Jag kommer verkligen att sakna alla kolleger massor, säger Folcker i ett pressmeddelande.

Kim Mikkelsen är nordisk sportchef på Nent:

– Lotta kommer med sin ledarstil ha förmågan att entusiasmera och inspirera medarbetarna.