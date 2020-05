Det är snart mitten av maj och sommaren närmar sig. Det är full fart hemma på hästgården i Nykvarn hos tv-profilen Suzanne Sjögren och hennes sambo, ryttaren och tränaren Pontus Westergren.

– Det är mycket som ska fixas på gården. Den är långt ifrån färdig, säger Suzanne Sjögren.

Paret hämtar sin inspiration från hästgårdar i Nederländerna och Belgien.

– Vi utgår från stallet som är själva hjärtat på gården. Här finns det alltid något att göra, det tar liksom aldrig slut, säger Suzanne Sjögren.

Det låter som bra träning för kroppen?

– Ja, så är det. Speciellt nu när jag gått skadad i nästan ett halvår.

Vad har hänt?

– Jag drog ena baksidan när jag tränade i en roddmaskin mitt under damernas handbolls-VM i Japan. Jag har inte kunnat löpträna under den här perioden.

Det har varit ett halvår av rehab och vila.

– Det är som att börja om igen. Jag får ta det försiktigt i början. Jag har tränat överkroppen under den här tiden, men det har inte varit lika roligt.

Du berättade i höstas att du lagt om din kost när du började träna. Är du fortfarande lika duktig på att äta nyttig mat?

– Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag har inte haft en lika stor motivation när jag gått skadad. Jag har fuskat lite.

Hur är formen nu?

– Lite bättre kanske än vad jag trott. Jag gick ner 14 kilo när jag tränade hårt och höll en strikt kosthållning. Under det senaste halvåret har jag gått upp fyra kilo, det får jag vara nöjd med.

Du verkar älska att träna?

– Ja, träningen ger mig energi. Jag blir pigg och glad.

Suzanne Sjögren var tidigare en stor profil på TV4. Hon var programledare för en rad stora mästerskap - och direktsända galor.

Men hösten 2018 sa hon upp sig från TV4 efter 15 år.

Tv-profilen sa tack och hejdå till en fast anställning.

Det var lite som att kasta sig utför ett stup. Hon visste inte vad som skulle hända.

Hon var sliten – och kände att hon behövde en ny utmaning.

– Jag jobbade många morgonpass. Min kropp sa ifrån.

Men hennes karriär tog fart igen.

Suzanne skrev på ett frilanskontrakt med Viasat, numera NENT Group, sin gamla arbetsgivare som hon lämnade 2003.

– Jag trivs väldigt bra på NENT Group. Men våren har inte blivit som vi planerat när coronapandemin kom, säger Suzanne Sjögren.

Hon är numera kanalens flygande reporter och reser över hela Europa för att bevaka Champions League.

Jobbat som programledare

– Men under coronan har jag arbetat på vårt kontor på Ringvägen i Stockholm. NENT insåg snabbt att det fanns ett behov av nya sportprogram när all liveidrott ställdes in, säger Suzanne Sjögren.

Under våren har hon jobbat som programledare. Hon har också arbetat som reporter och gjort inslag i kanalens program.

– Jag har känt att jag varit en del av redaktionen, det gör jag inte annars när jag är ute och reser som frilans. Det har varit nyttigt för mig, men också väldigt lärorikt.

Suzanne Sjögren växte upp i villaidyllen i skånska Vellinge, bara ett stenkast från havet.

I familjen fanns mamma Lena, pappa Leif, den sex år äldre brorsan Jonas och den sju år yngre systern Louise.

Suzanne levde för hästar och satsade allt på ridning, men hon säger i dag att hon inte var beredd på att göra vardagsjobbet för att komma med i juniorlandslaget i hoppning.

– Jag tappade kontakten med hästarna och började plugga i stället.

Men nu är hon tillbaka till djuren hon lärde sig att älska som barn hemma i Skåne.

Sedan tre år tillbaka bor Suzanne på en gård vid Nykvarn intill Mälaren i Sörmland.

16 hästar finns på gården som omfattar tolv hektar mark.

Träffades Pontus 2011

Hon lever nära sin kärlek Pontus Westergren, 42.

Han är en svensk toppryttare och siktar på att vara med i VM nästa säsong.

– Vi träffades 2011. Jag var och red i ett stall där Pontus var tränare. Vi blev ett par året efter, säger Suzanne Sjögren.

Paret förlovade sig för sex år sedan.

När ska ni gifta er?

– Vi har pratat om det länge, men det har hela tiden kommit andra saker i vägen.

Som vad?

– Vi köpte gården för snart tre år sedan, den var då långt ifrån färdig som vi ville ha den. Det pågår hela tiden en process där vi bygger om, förnyar och investerar. Det har gjort att vi lagt våra pengar på annat än på vårt bröllop.

Men blir pengar över säger ni ja till varandra direkt?

– Ja, vi kanske säljer en häst snart. För jag tänker inte gifta mig när jag är pensionär. Jag vill kunna se honom klart framför sig när jag säger ja.

Suzanne Sjögren skrattar. Hon är glad. Livet leker.

Efterlängtat körkort

Gården betyder mycket för er?

– Ja, allt, när jag inte är ute och reser är jag hemma och arbetar. Pontus är ryttare och tränare. Han har sitt arbete på gården.

Har du kunnat rida nu när du haft ont i din baksida?

– Nej, inte ens det. Men nu när det känns bättre ska jag börja igen.

Tidigare under våren tog Suzanne körkort för lastbil för att hon ska kunna transportera hästar till och från tävlingar.

– Jag var nervös och pratade väl nästan sönder han som jag körde upp för.

Gick det bra?

– Ja, nu är jag skitnöjd, speciellt när jag behöver visa mitt leg. Det står både C, C1 och B på mitt körkort.

Hur ofta kör du er lastbil?

– Jag har bara kört den en gång på gården. Alla hästtävlingar blev ju inställda på grund av coronan nästan samtidigt som jag fick kortet.

Är det inte svårt att köra lastbil?

– Nej, det tycker jag inte. Uppkörningen gick väldigt bra. Jag fick låna en bil av en skola och gjorde provet i Södertälje. Det känns bra att själv kunna köra våra hästar när det blir dags för tävlingar igen.