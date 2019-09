Nadals känslostorm efter US Open-rysaren: “Galet”

Rafael Nadal togs emot med jättejubel inför finalen i US Open på Arthur Ashe Stadium i Queens. Gruskungen kom för att säkra sin fjärde Open-titel i ett sensommarvarmt New York.

Efter ett tätt förstaset som slutade 7–5 till Nadal såg spanjoren ut att koppla greppet om finalen med en kontrollerad 6-3-seger i andra.

Men sedan kom ryssen tillbaka – med besked.

Efter en rad långa och tuffa bolldueller tog ryssen hem tredjesetet med 7–5, till Arthur Ashe-publikens förtjusning.

– Han gör det inte lätt för sig, men man måste ge det till Medvedev, han håller i, säger John McEnroe i ESPN:s sändning.

Få hade väntat sig mycket mer än så av ryssen, men han tog fjärdesetet med 6–4 också.

– Publiken här älskar ”Rafa”, men de uppskattar verkligen fajten som Medvedev bjuder upp till. Han hade nog inte kunnat förvänta sig all den här kärleken när han gick ut på banan, säger ESPN:s kommentator Chris Fowler.

Den femterankande ryssen – som efter finalen klättrat till fjärdeplats – fortsatte sedan att pressa Nadal i fjärde, och med en serveretur från långt bakom baslinjen satte Medvedev bollen perfekt nere i hörnet på Nadals högra sida och tvingade fram ett avgörande femte set.

Nadal avgjorde i femte set

Efter nära fem timmars spel – bara minuter från att bli den längsta US Open-finalen genom tiderna – dunkade Nadal in en serve som Medvedev inte lyckades få in returen på, när returen landat bakom baslinjen slängde sig Nadal på backen och jublade.

Nadals ögon fylldes av tårar när alla hans grand slam-segrar visades upp på skärmar inne på stadion före prisceremonin.

– Det är en av de mest känslosamma kvällar i min karriär. Med stödet här, det har varit fantastiskt. Tack alla här, det har varit en fantastisk energi här, säger Nadal under segerintervjun.

– Det betyder så mycket för mig, det var så svårt, en tuff match. Nerverna var på helspänn, det var en galen match. Phew, det är så känslomässigt.

De tre stora elefanterna i herrtennisen – Rafael Nadal, 33, Roger Federer, 38 och Novak Djokovic, 32 – har nu, med Nadals seger, tillsammans tagit hem tolv raka grand slam-turneringar, och 16 av 20 de senaste fem åren.

Med Nadals fjärde US Open-titel har han 19 grand slam-titlar totalt och är bara en efter Federers 20 på listan över flest någonsin.

Daniil Medvedev gjorde sig ett namn redan under början av US Open – men inte på grund av sitt fina spel.

I tredjerundan mot spanjoren Feliciano Lopez blev ryssen utbuad och åkte på böter på 9 000 dollar – runt 90 000 kronor – för osportsligt uppträdande och för ”synlig oanständighet” när han pekade finger mot den skrikande publiken. Sammanlagt samlade han på sig 190 000 kronor i böter under de tre första omgångarna.

– Jag vill att ni ska veta att det här ger mig energi för kommande matcher. Ju mer ni gör det här, desto mer kommer jag vinna, sa han då.

Efter matchen tog han upp incidenten:

– Tidigare under turneringen sa jag det där, och då var det inte på ett så positivt sätt, men nu säger jag det igen på ett bra sätt: Tack vare er kämpade jag av bara helvete, och möttes av ett stort jubel.

Medvedev berättade också att han praktiskt taget hade gett upp redan i tredje set:

– För att vara i ärlig tänkte jag redan på vad jag skulle säga efter matchen, det kändes lite surt att det skulle vara över efter tre set, men men. Sen hängde jag i, och ja...

Henrik Lundqvist på US Open-finalen

Som vanligt lockade finalen gott om stjärnor uppe i publiken.

Henrik Lundqvist och frun Therese. Skådespelaren Uma Thurman kom med sin son Levon Roan Thurman-Hawke. Modeprofilen Anna Wintour, chefredaktör för Vogue. Lindsey Vonn och PK Subban.

New York Rangers egen kung, Henrik Lundqvist, var på plats tillsammans med frun Therese och sågs klappa när Nadal säkrade viktiga poäng.

Skådisen Uma Thurman, modeprofilerna Anna Wintour och Ralph Lauren, förra skiddrottningen Lindsey Vonn med fästmannen, NHL-stjärnan PK Subban var några av de andra som syntes på läktarna.