JUST NU: Dallas vann efter rysare

Dallas låg inför nattens drabbning under med 1–3 i matcher och var piskat att vinna för att hålla liv i finalen. Corey Perry gav Stars-fansen hopp när han snappade upp pucken framför Tampa Bays mål och satte 1–0 via stolpen med drygt två minuter kvar av första perioden.

Ledningen stod sig fram till drygt fyra minuter in på andra perioden då Ondrej Palat tryckte sig in framför Dallas-kassen, rundade målvakten Anton Khudobin och drog in kvitteringen.

Lightning tog över ledningen drygt tre minuter in i sista perioden när Mikhail Sergachev slog till med ett slagskott från blålinjen som en skymd Dallas-keeper inte lyckades mota.

Corey Perry blev stor matchhjälte för Dallas

Med mindre än sju minuter kvar av ordinarie tid kvitterade Joe Pavelski för Dallas när han snappade upp en målvaktsretur efter ett backskott. Det var hans 61:a slutspelsmål i karriären, flest någonsin i NHL-historien av en spelare född i USA. 2–2 stod sig sedan perioden ut.

Stor matchhjälte för Dallas blev Corey Perry som avgjorde nio minuter in i den andra förlängningsperioden.

Ställningen är nu 3–2 i matcher för Tampa Bay Lightning.