Tårarna efter guldet: ”Jag är rörd faktiskt”

Tisdagens final nummer ett började jämnt och efter åtta heat stod det 25–23 och då såg det vidöppet ut. Men därefter drog Dackarna ifrån rejält och kunde till slut vinna med 53-37 och samtidigt koppla ett järngrepp om SM-bucklan. Resultatet innebar att man hade hela 16 poäng tillgodo inför den andra finalen som avgjordes under onsdagen.

Dackarna rivstartade direkt och efter sex heat hade man drygat ut ledningen till 20 poäng. I heat nummer sju blev det återigen en ny femetta och då var matchen mer eller mindre avgjord.

Jason Doyle: ”En otrolig resa”

– Frågan är om inte det här var spiken i kistan. Dackarna levererar, helt fantastiskt. Det är ett guldlag. Just nu är det spel mot ett mål, säger experten Magnus Zetterström i C More.

Efter åtta heat stod det 17-25 och Dackarna behövde endast 13 poäng till för att säkra guldet. Det lyckades de och i heat elva kunde guldet säkras. Därmed tar Dackarna sitt första SM-guld sedan 2007 och bryter förbannelsen.

Dackarnas lagledare Mikael Teurnberg var tagen:

– Det är jättehärligt. Jag har drömt om det här. Tack till alla förare och alla i styrelsen och alla supportrar som har trott på mig. Jag är rörd faktiskt. Jag har varit lagledare i många år men jag har aldrig fått ihop så pass bra grupp. Det har varit en fantastisk säsong. Under slutspelet har vi bara kört på, det känns underbart, säger Teurnberg med tårar i ögat.