Han har öst in mål säsong efter säsong och har gjort över tusen totalt i sin bandykarriär.

Och Christoffer Edlund hunger efter nya mål finns utan tvekan kvar.

– Efter SM-guldet i våras tog jag en välbehövlig vila i några veckor. Det var en lång säsong och jobbigt mentalt med att spela utan publik. Sedan jag drog i gång har jag haft ett otroligt driv och jag känner mig väldigt bra förberedd. Under alla mina år som elitidrottare har det varit mitt mantra, jag ska ha den statusen när jag kliver in i säsongen. Det drivet finns fortfarande kvar och är minst lika stort, om inte större, säger 34-åringen som levererade 72 mål och vann skytteligan under guldsäsongen i fjol.

– Några exakta antal mål sätter jag inte upp utan jag vill ha som mål att utvecklas. Sedan ska jag behålla det jag är bäst på, men även om jag börjar komma upp i åren finns det saker att utveckla, säger han.

Det där med antal mål är annars högaktuellt just den här säsongen. Elitserien utökas nämligen med två lag (Rättvik och ÖSK) vilket innebär fler matcher än vanligt.

Kan det rentav innebära att det ”omöjliga” målrekordet som Patrik Nilsson satte säsongen 2007/08 (94 mål) kan hotas?

– Jag har alltid haft drivet att göra mål och det kommer leva med mig så länge jag håller på och spelar tror jag. Men just att tänka kring målrekord och sådant brukar bara röra till det. Det viktigaste är att man hittar något som fungerar för en själv och för laget. Är man i ett fungerande lag med bra stämning brukar det komma av sig självt, säger Christoffer Edlund.

Tre mål ifrån rekordet

Han var faktiskt nära att slå det där rekordet redan säsongen 2009/10 när han öste in 91 mål.

– Mitt första är i Sandviken. Det blev oerhört mycket mål för att vara första året i en ny klubb. Då var det mycket snack inför varje omgång. Jag tyckte ändå jag var ganska duktig på att lägga undan det, men man orkar inte alltid ha fokus hela vägen. Det blir lätt pannkaka av det och det finns så många saker som är så otroligt mycket viktigare än det, säger han i dag.

Glädjen när man får ihop det som lag och vinner SM-guld är oslagbart. Då är mål hit eller dit ganska ointressant.

Går det att slå rekordet, tror du?

– Jag vet inte, jag har inte funderat på det. Men som det känns i kroppen just nu tror jag verkligen att jag har en bra säsong i mig. Vad det landar i för antal mål är ointressant så länge vi får till det och utmanar om guldet, för glädjen när man får ihop det som lag och vinner SM-guld är oslagbart. Då är mål hit eller dit ganska ointressant, men på vägen dit vill jag så klart bidra.

Till helgen ställs Villa Lidköping mot toppkonkurrenterna Västerås och AIK i Fortaxa cup, en turnering som sänds på SportExpressen Play.

– Två riktigt bra matcher och förhoppningsvis blir de väldig sevärda, när de här lagen möts får du bandy på absolut högsta nivå och det är kul om det når ut till så många som möjligt, säger Christoffer Edlund.