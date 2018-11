”Jag exploderade, hur kan man göra så här?”

Våren 2017 hände det ofattbara.

Sandvikens bandytalang Axel Jonsson gick bort, endast 19 år gammal, efter att ha drabbats av den ovanliga cancerformen Rhabdomyosarkom.

Nu känner sig familjen utnyttjad av bandyklubben, något som Arbetarbladet var först att berätta om.

I våras kontaktades Axels mamma Karin Hellmyrs av klubben, som berättade om planerna att sommarens löpartävling, SAIK-loppet, skulle anrdnas till Axel Jonssons minne. Pengarna som samlades in under loppet skulle delas upp.

Ena halvan skulle gå till bandyklubbens ungdomsverksamhet. Den andra till barncancerfonden och till ”Axels minne” – en stiftelse som ska dela ut stipendium till unga spelare inom flickbandyn i Sandviken.

Planen: Dela ut checken till spelaren i samband med stormatchen mellan Sandviken och Bollnäs den 8 februari 2019. Enligt Hellmyrs kom hon överens med Sandvikens AIK om att efteråt gå igenom hur mycket pengar som kommit in under loppet.

SPRANG FÖR AXEL. Axels mamma Karin Hellmyrs och pappa Stefan Jonsson under SAIK-loppet i somras. Foto: PRIVAT

”De sa att pengarna gått till spelarnas löner”

Men under hela sommaren och hösten har hon mötts av tystnad.

Hon började ana oråd.

Förra veckan gick Hellmyrs till Sandvikens kansli för att kräva svar. Hon berättar att hon då fick veta att 190 000 kronor samlats in under dagen, men att de inte fanns kvar.

– De sa att pengarna var borta. De hade gått till spelarlöner och andra utgifter, säger Hellmyrs.

Hon fortsätter:

– När jag fick höra det exploderade jag. Jag blev arg, fruktansvärt arg. Sen blev jag ledsen och besviken. Jag som mamma till Axel fick jaga klubben för att försöka få reda på hur mycket pengar som samlats in. Till slut fick jag höra att pengarna bland annat gått till spelarlöner.

Axel Jonsson gick bort ifjol – endast 19 år gammal Foto: PRIVAT

Klubbens svar: ”Hanterat det normalt”

SportExpressen har sökt Sandvikens AIK:s ordförande Kenneth Nyberg vid flera tillfällen utan resultat.

I intervjun med Arbetarbladet bekräftar han att de insamlade pengarna har kommit in på klubbens vanliga bankkonto och använts för löpande kostnader.

Nyberg menar att det finns pengar på klubbkontot som motsvarar summan som samlades in, men att det ”kanske inte är samma pengar” som samlades in under loppet.

Enligt honom har överenskommelsen hela tiden varit att betala ut pengarna i samband med stormatchen mot Bollnäs den 8 februari, då de också ska dela ut ett stipendium i Axels minne.

Ett löfte som de har för avsikt att hålla.

Nyberg betonar att klubbens avsikter hela tiden varit goda.

– Vi har hanterat pengarna på det normala sättet. Men i och med att den här diskussionen har kommit upp kanske vi skulle gjort det på ett annat sätt. Efterklok kan man alltid bli, säger han till Arbetarbladet.

Han fortsätter:

– De (pengarna) har gått in på SAIK:s normala bankkonto eller swish och har redovisats i bokföringen som en intäkt från SAIK-loppet. Vi har inte olika bankonton varken för de här pengarna eller andra. Vi kan inte ha olika bankkonton för alla olika intäkter och kostnader. Det skulle bli väldigt många konton.

Axels mamma Karin: ”Man gör inte så”

Karin Hellmyrs har varit i kontakt med den ekonomiskt ansatta klubben. I somras rapporterade Sveriges Radio att klubben, som vunnit nio SM-guld, gick minus med två miljoner kronor 2017.

– När jag pratade med klubben sa de att pengarna ska finnas den åttonde februari, då jag ska dela ut stipendiet. Men de sa också att pengarna inte finns nu. Hanteringen är under all kritik. Vi skulle få hälften av pengarna och de ska oavkortat gå till barncancerfonden, de ska inte mellanlanda på något klubbkonto och finansiera spelarlöner.

Tror du att de kommer kunna hålla löftet?

– De lovar ju det och jag hoppas det. Men jag tror det först när jag ser det. De har det väldigt tufft ekonomiskt. Det känns som att de har försökt rädda sitt eget skinn. Men man gör inte så. Inte med de här pengarna.