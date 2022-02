När Helsingborg IF åkte ur allsvenskan 2020 valde Olof Mellberg att självmant sluta som tränare. Därefter var han under en period arbetslös – tills i fjol när SportExpressen avslöjade att han värvats som tv-expert till Telia och C More:s Champions League-sändningar.

Efter en intensiv fotbollshöst som debuterande tv-expert är det i veckan dags för åttondelsfinalerna i Champions League.

– Jag trivs bra. Jag är fortfarande relativt ny på jobbet. Men det har varit både utvecklande och spännande, säger Mellberg.

”Känner mig mer bekväm”

44-årige Gullspångs-sonen inledde sin nya roll som expert i studion tillsammans med programledaren Gusten Dahlin den 14 september i fjol. Men ju mer tid han tillbringade som expertkommentator under matcher, desto mer kände han den rollen passade honom bättre än som expert i C More-studion.

– Vi trodde nog själva att kommenterandet skulle passa mig bättre, och att jag mer skulle komma till min rätt. Så tycker jag det blev, att kommenterandet har gått bättre. Sedan är det inte skrivet i sten att det ska bli så för all framtid. Men jag känner mig mer bekväm med kommenterande än i att vara i studion, säger Olof Mellberg.

– Det är ganska speciellt med studion. Det blir väldigt mycket highlights och att man bara skrapar lite på ytan och många matcher. Det passar andra bättre. När man kommenterar får man dels lite utrymma att gräva lite djupare men också prata om det som händer nu. Det trivs jag bättre med.

Är mer kräsen i dag

Mellberg berättar att han tillsammans med C More kommer att utveckla sin roll som expertkommentator under Champions League-slutspelet i vår.

– Jag började ju i studion mest i höstas och sedan blev det att jag kommenterade mer på slutet av året. Vilket var tanken då jag skulle få känna efter mer, säger Mellberg.

Samtidigt håller han fortsatt dörren öppen till att fortsätta sin tränarkarriär, men bara ifall rätt erbjudande dimper ner.

– Om jag skulle återgå till att vara tränare så är jag mer kräsen i dag. Det har inte varit aktuellt än. Och vi får se, det kanske det aldrig blir. Men jag har inte stängt dörren, säger han.

Mellberg kommenterar på onsdagen RB Salzburg – FC Bayern München på onsdagen.

ANNONS: Streama slutspelet i UEFA Champions League - bara på Telia och C More

LÄS MER: Olof Mellberg är fansens drömscenario som tränare

Se även: SportExpressen träffar Cmores nya expert Olof Mellberg