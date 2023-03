Visby vann den norra serien och Warberg den södra. Men det är nu det viktigaste börjar. SSL-kvalet inleds nästa helg och nu vet vi vilka lag som möts i play off 1.

Warberg valde Partille, vilket innebär att Karlstad ställs mot Fagerhult Habo. I norra kvalet var det Visby som fick välja först och de valde - lite oväntat - tabelltrean Bele Barkarby. Det betyder att Nykvarn och Strängnäs ställs mot varandra.

– Det finns nog 20 olika förklaringar. Vi frågade alla i truppen vad de tyckte och slog ihop det. Det blev Bele, säger Visbys tränare Joakim Bandholtz till Innebandymagazinet.

”Vi är mer redo rent truppmässigt”

Senast Visby var uppe i SSL var säsongen 2019/20. Då var gotlänningarna långt ifrån att lyckas klara sig kvar. Nu känner de sig mer redo för en eventuell uppflyttning.

– Jag tror att vi rent truppmässigt är mer redo nu. Då tappade vi våra två bästa backar och sådär. Nu är vi ganska långt framme och får i stort sett behålla de vi vill, och ska förstärka. Så truppmässigt, absolut. Organisationsmässigt, definitivt. Där var vi bra även när vi gick upp, men är ännu starkare nu. Skulle vi ta oss hela vägen så skulle vi vara redo att fajtas i SSL.

Vad talar för Visby i kvalet?

– Södra serien har jag för dålig koll på och vill inte fladdra dit för snabbt, men i norra tycker jag att vi har det jämnaste laget över alla formationer tillsammans med den bästa målvakten. Vi fick in mer spets när Kim Ganevik och Timmy Lindkvist kom in, vi har förstärkt bäst av lagen också. Vi förlorade bara en match i serien under ordinarie speltid.

Av Henrik Jansson, Innebandymagazinet

henrik@innebandymagazinet.se