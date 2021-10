I eftermiddag får Djurgården för första gången spela en SSL-match hemma i Eriksdalshallen.

De förpassades till Tyresöhallen förra helgen, men nu är det hemmapremiär på allvar när Växjö kommer på besök.

Djurgården börjar vädra viss morgonluft

– Vi ska hänga kvar, inget snack om den saken. Vi lär oss saker och blir bättre för varje match. Många av oss har inte spelat på den här nivån och alla växer in i det mer och mer. Det kommer bara bli bättre, säger Gustaf Sandberg.

”Absolut inte sämsta laget någonsin”

Adam Kimström tror också stenhårt på laget.

– Många säger att vi är det sämsta laget någonsin. Det är vi absolut inte. Det handlar om att komma in i det, så vi inte spelar bort oss och gör misstag på mittplan. När det sitter kan vi börja kriga in poäng mot de flesta, säger backstjärnan som dock blir borta ”några veckor” efter att ha skadat handen under uppvärmningen senast.

Så du tycker inte ni är det sämsta SSL-laget någonsin?

– Nej, jag har spelat i sämre lag i SSL själv. Vi har minst lika bra förutsättningar här som när jag var i Thorengruppen eller Visby. Vi har en bättre spets, men kanske inte riktigt bredden.

Hur många poäng behöver ni för att hålla er kvar?

– Hmm... Runt 30?

Det räckte med 16 i fjol.

– Du ser, då kan vi ta det lugnt ett tag till, haha. Nej, men det vore skönt om det kan ramla in några poäng nu i början.

”Det är det som sticker ut hos dem”

Dalens Daniel Sonidsson, som var med och besegrade Djurgården med 8-4 förra söndagen, vill inte döma ut stockholmarnas chanser alls.

– Jag tycker de spelar helt okej. De är stora och starka och jobbiga att spela mot. Det de saknar är SSL-tempo och de blir stressade när de får press på sig. De kommer få kriga men förhoppningsvis går det bra för dem, säger han.

Även Dalentränaren Jonatan Brolin lovordar Djurgårdens spel med kroppen.

– Det som sticker ut hos dem är att de är väldigt fysiska och går hårt in i många dueller, säger han.

Matchen mot Växjö börjar 16.00 med sändningsstart i SportExpressen Play 15.50.